Три тарифні плани Київстару закриють з 5 серпня: чим доведеться користуватися абонентам

Магазин Київстару, хлопець з телефоном і смартфони на стенді. Фото: Google Maps, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Один із популярних мобільних операторів України закриє кілька тарифних планів у серпні 2026 року. Абонентів Київстару автоматично переведуть на інші пакети послуг зі схожими умовами обслуговування. Ми дізналися, яких змін очікувати клієнтам компанії найближчим часом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Які тарифні плани закриє Київстар

З 5 серпня 2026 року будуть закриті для використання пакети послуг передплатного зв'язку. До нововведення варто готуватися абонентам таких тарифних планів Київстару:

LOVE UA Пісня 2024;

LOVE UA Сила 2024;

Твій Максимум.

Клієнтів автоматично переведуть на інші архівні пропозиції, зокрема LOVE UA Світло 2023, LOVE UA Сила та Твій Максимум 2023 відповідно. Вартість та умови обслуговування залишаться без змін.

Однак абоненти зможуть самостійно перейти на будь-який інший доступний тарифний план чи достроково розірвати договір з Київстаром. Якщо на момент автоматичного переведення пройшла оплата за пакет послуг, дата наступного планового платежу не зміниться.

Читайте також:

"Користувачі Твій Максимум після переходу на більш актуальний тариф отримають більше хвилин для дзвінків на інші мережі України та за кордон, а також більше SMS за ту ж вартість", — констатували в компанії.

Що входить у тарифні плани від Київстару

Користувачі платитимуть аналогічну суму за чотири тижні обслуговування — 300, 400 або 450 грн/міс. У тарифний план LOVE UA Світло 2023 входить 25 ГБ трафіку (з них 9,7 ГБ у роумінгу), безлім у мережі, 250 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон, 1 Суперсила на вибір без доплат.

Пропозиція LOVE UA Сила включає 50 ГБ мобільного інтернету (з них 13 ГБ у роумінгу), безлім на Київстар, 300 хвилин на інші мобільні та міські номери плюс за кордон, 1 Суперсилу. В обох випадках обсяг послуг після автоматичного переходу на інший пакет не змінюється.

Раніше Новини.LIVE писали, які тарифні плани Київстару, Vodafone та lifecell можна вигідно підключити у серпні 2026 року. Мобільні оператори пропонують абонентам пакети послуг на різних гаманець. Ми розібралися, за яке наповнення не доведеться переплачувати і що входить у тарифні плани.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар закриє доступ до корпоративних тарифних планів. Йдеться про IoT-рішення для бізнесу, які не працюватимуть з 30 липня 2026 року. Водночас оператор оновить лінійку і запропонує клієнтам інші пакети послуг.