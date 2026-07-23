Бюджетні тарифні плани Київстару: які пакети послуг доступні лише для дзвінків

Магазин Київстару, чоловік з телефоном. Фото: Pexels, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Деякі клієнти мобільних операторів можуть не користуватися всіма послугами, що входять до тарифних планів. Абонентам Київстару запропонували варіант для економії коштів. Він підійде українцям, які мінімально витрачають інтернет-трафік, здебільшого телефонуючи для розмов.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які тарифні плани Київстару підходять лише для дзвінків.

Як заощадити на мобільному зв'язку

Не всім абонентам потрібен домашній інтернет, хвилини для дзвінків у роумінгу, навіть мобільний трафік. Однак оператори дуже рідко забезпечують клієнтів спеціальними пропозиціями, наповнення яких включає лише дзвінки по Україні. Такі тарифні плани будуть нерентабельними через низьку вартість.

Однак у Київстарі запропонували вигідну акцію. Користувачі тарифного плану "ВСЕ РАЗОМ Легкий", який коштує 450 грн на місяць, можуть активувати Суперсилу "Економія" і знизити вартість пакета послуг до 300 грн. При цьому наповнення буде значно обмеженим.

"Телефонуєте переважно на Київстар і майже не користуєтеся іншими послугами? Підключіть Суперсилу Економія — заощаджуйте 150 грн на платі за тариф і залиште собі тільки 500 МБ та безлім на Київстар", — розповіли в компанії.

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Обсяг послуг за тарифним планом.

Із Суперсилою "Економія" абоненти отримають таке наповнення на місяць:

500 МБ трафіку (по Україні та в роумінгу);

безлім на дзвінки в мережі;

35 хвилин на розмови.

Стандартний обсяг послуг для клієнтів передплати включає 20 ГБ трафіку (плюс ще 20 ГБ за вчасну оплату), 15 ГБ у роумінгу, безлім на дзвінки в мережі, 300 хвилин на розмови по Україні та дзвінки за кордон, 300 SMS, Домашній Інтернет на швидкості до 300 Мбіт/с, одну Суперсилу на вибір.

Щоб активувати пропозицію, необхідно знайти Суперсилу в мобільному застосунку "Мій Київстар", зателефонувати за номером 477*65 або ввести комбінацію 477*65#. Після підключення нові умови запрацюють з наступної планової оплати пакета послуг.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як абонентам Київстару та lifecell перевірити історію витрат. У мобільних застосунках операторів можна дізнатися, на які послуги були витрачені кошти. Плюс компанії надають можливість замовлення деталізованих рахунків (платно чи безплатно).

Також Новини.LIVE розповідали, що абонентам lifecell запропонували унікальну послугу. З липня 2026 року вони можуть перенести мобільний номер у мережу через Дію. Наразі lifecell є єдиним мобільним оператором України, який надає таку можливість.