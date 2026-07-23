Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Минус 150 грн ежемесячно: как абонентам Киевстара отказаться от лишних услуг

Минус 150 грн ежемесячно: как абонентам Киевстара отказаться от лишних услуг

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 13:06
Бюджетные тарифные планы Киевстара: какие пакеты услуг доступны лишь для звонков
Магазин Киевстара, мужчина с телефоном. Фото: Pexels, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые клиенты мобильных операторов могут не пользоваться всеми услугами, входящими в тарифные планы. Абонентам Киевстара предложили вариант для экономии средств. Он подойдет украинцам, которые минимально тратят интернет-трафик, в основном звоня для разговоров.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие тарифные планы Киевстара подходят только для звонков.

Как сэкономить на мобильной связи

Не всем абонентам требуется домашний интернет, минуты для звонков в роуминге, даже мобильный трафик. Однако операторы очень редко предоставляют клиентам специальные предложения, наполнение которых включает лишь звонки по Украине. Такие тарифные планы будут нерентабельными из-за низкой стоимости.

Но в Киевстаре предложили выгодную акцию. Пользователи тарифного плана "ВСЕ РАЗОМ Легкий", что стоит 450 грн в месяц, могут активировать Суперсилу "Экономия" и снизить стоимость пакета услуг до 300 грн. При этом наполнение будет значительно ограничено.

"Звоните преимущественно на Киевстар и почти не пользуетесь другими услугами? Подключите Суперсилу Экономия — экономьте 150 грн на плате за тариф и оставьте себе только 500 МБ и безлим на Киевстар", — рассказали в компании.

Читайте также:

Объем услуг по тарифному плану

С Суперсилой "Экономия" абоненты получат такое наполнение на месяц:

  • 500 МБ трафика (по Украине и в роуминге);
  • безлим звонки в сети;
  • 35 минут в разговоры.

Стандартный объем услуг для клиентов подписки включает 20 ГБ трафика (плюс еще 20 ГБ за своевременную оплату), 15 ГБ в роуминге, безлим на звонки в сети, 300 минут на разговоры по Украине и звонки за границу, 300 SMS, Домашний Интернет на скорости до 300 Мбит/с, одну Суперсилу на выбор.

Чтобы активировать предложение, необходимо найти Суперсилу в мобильном приложении "Мой Киевстар", позвонить по номеру 477*65 либо ввести комбинацию 477*65#. После подключения новые условия заработают со следующей плановой оплаты пакета услуг.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как абонентам Киевстара и lifecell проверить историю расходов. В мобильных приложениях операторов можно узнать, на какие услуги были потрачены деньги. Плюс компании предоставляют возможность заказа детализированных счетов (платно или бесплатно).

Также Новини.LIVE рассказывали, что абонентам lifecell предложили уникальную услугу. С июля 2026 года они могут перенести мобильный номер в сеть через Дію. Lifecell является единственным мобильным оператором Украины, который предоставляет такую возможность.

Киевстар мобильный оператор мобильная связь
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации