Контроль расходов по номеру телефона: что доступно абонентам Киевстара и lifecell

Девушка с телефоном в руках. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы редко следят за расходами на мобильном счете. А потом могут удивляться, куда делись деньги, если дополнительными услугами они не пользовались. Абонентам Киевстара и lifecell доступен просмотр подробной информации о предоставленных и использованных опциях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как узнать о расходах на мобильном счете в 2026 году.

История расходов в Киевстаре

Самый простой способ проверить историю пополнений и узнать, сколько денег было потрачено на звонки, мобильный интернет, SMS и другие платные услуги, — это воспользоваться функционалом приложения "Мой Киевстар". В разделе "История" содержится статистика абонента.

Альтернативный вариант — заказать специальную услугу "Киевстар отчет", которая предусматривает предоставление клиенту подробных сведений о движении средств на абонентском счете. Необходимо набрать код *135# для получения SMS с информацией о последних пяти списаниях за неделю.

Кроме того, можно воспользоваться номером 477*135 в голосовом меню. Стоит отметить, что объем израсходованных мегабайтов будет отображаться суммарно с начала суток. Услуга предоставляется абонентам бесплатно, ее не нужно подключать или настраивать.

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Детализированная выписка от lifecell

Мобильный оператор предоставляет платную услугу "Детализированная выписка", которая помогает контролировать все расходы. Абоненты получают подробную информацию о:

звонках (направление, продолжительность, стоимость каждого звонка);

всех платных услугах, предоставленных в течение календарного месяца.

"Чтобы получать детализированные счета в электронном виде на постоянной основе, вам необходимо зарегистрироваться в системе самообслуживания "Мой lifecell" и активировать услугу", — уточнили на официальном сайте компании.

Также существует возможность заказать отчет одноразово за конкретный период в печатном виде. Для этого необходимо лично посетить один из магазинов lifecell и подать соответствующее заявление (при наличии документа, удостоверяющего личность).

Получение электронной версии детализированного счета на постоянной основе стоит 5,31 грн (ежемесячная плата), а выдача печатного экземпляра одноразово обходится абонентам в 10,63 грн. Оба тарифа указаны с учетом налогов и сборов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что абоненты Киевстара могут получить скидку на тарифный план и дополнительные услуги. Акция предусмотрена для пользователей пакетов "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" и "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой". Срок действия предложения продлили до 1 сентября 2027 года.

Также Новини.LIVE рассказывали о бюджетной мобильной связи от Киевстара, Vodafone и lifecell. Операторы предлагают абонентам тарифные планы стоимостью до 300 грн/мес. Мы узнали, какую выгоду могут получить клиенты компаний в июле 2026 года.