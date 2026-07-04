Тарифные планы от Киевстара, Vodafone и lifecell: что можно подключить до 300 грн в июле

Магазины Киевстара, Vodafone и lifecell. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Абоненты Киевстара, Vodafone и lifecell могут подключить недорогие тарифные планы. Операторы предлагают пользователям бюджетную мобильную связь с достаточным набором услуг. Мы выяснили, какие пакеты стоимостью до 300 грн/мес. доступны в июле 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о выгодных тарифных планах от Киевстара, Vodafone и lifecell.

Тарифный план Киевстара

Новые абоненты Домашнего Интернета могут подключить пакет услуг "ВСЕ РАЗОМ Перевага", который включает основные предложения мобильного оператора. Всего за 250 грн/мес. пользователи получают:

покрытие по адресу проживания до 100 Мбит/с;

Киевстар ТБ;

20 ГБ трафика (из них 8,1 ГБ доступны в роуминге);

1 200 минут на разговоры по Украине;

безлимит в сети после использования пакетных минут.

Дополнительно клиентам предоставляется бесплатный ознакомительный доступ к Домашнему Интернету на скоростью до 1 Гбит/с в течение первых трех месяцев пользования, если по адресу имеется соответствующее покрытие. Также можно активировать услуги "Неделя доверия" и "Домашний день".

Тарифный план Vodafone

За тарифный план Flexx GO украинцам приходится платить 420 грн/мес. (предоплата), однако после переноса мобильного номера в сеть стоимость обслуживания снижается до 280 грн/мес.

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Цена включает безлимитный трафик, 15 ГБ для использования в 27 странах ЕС, 1000 минут на разговоры и неограниченные звонки на номера Vodafone.

"Если вы приобрели стартовый пакет Flexx GO, то начиная со 2-го пакета услуг, следующие 10 пакетов предоставляются по цене 280 грн / 4 недели (с 13-го пакета будет действовать базовая стоимость — 420 грн / 4 недели)", — уточнили в компании.

Тарифный план lifecell

Всего 175 грн/мес. стоит тарифный план "Лайфсет М" с доступом ко всем необходимым услугам связи. Абонентам предоставляется домашний интернет на скоростью до 1 Гбит/с (по технологии GPON) или до 100 Мбит/с (по технологии Ethernet), просмотр 120+ телеканалов, 25 ГБ трафика (из них 4 ГБ в роуминге), 1 300 минут на разговоры (безлимит в сети после исчерпания объема).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что абоненты Киевстара могут подключить акцию "Вдвое больше". Она предусматривает предоставление дополнительного объема гигабайтов и минут на разговоры. Предложение доступно до 31 августа пользователям некоторых тарифных планов предоплаты.

Также Новини.LIVE рассказывали о трех способах сэкономить на мобильной связи. Абоненты Киевстара, Vodafone и lifecell могут сохранить деньги, воспользовавшись определенными акциями. Например, при переносе номера в сеть активируются выгодные скидки.