Тарифні плани від Київстару, Vodafone та lifecell: що можна підключити до 300 грн у липні

Магазини Київстару, Vodafone та lifecell. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Абоненти Київстару, Vodafone та lifecell можуть підключити недорогі тарифні плани. Оператори пропонують користувачам бюджетний мобільний зв'язок із достатнім наповненням. Ми дізналися, які пакети послуг вартістю до 300 грн/міс. доступні в липні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про вигідні тарифні плани від Київстару, Vodafone та lifecell.

Тарифний план Київстару

Нові абоненти Домашнього Інтернету можуть підключити пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Перевага", який включає всі основні пропозиції мобільного оператора. Всього за 250 грн/міс. користувачі отримують:

покриття за адресою проживання до 100 Мбіт/с;

Київстар ТБ;

20 ГБ трафіку (з них 8,1 ГБ діють у роумінгу);

1 200 хвилин на розмови по Україні;

безліміт у мережі після використання пакетних хвилин.

Додатково клієнтам надають безплатний ознайомчий доступ до Домашнього Інтернету на швидкості до 1 Гбіт/с на перші три місяці користування, якщо за адресою присутнє відповідне покриття. Також можна активувати сервіси "Тиждень довіри" і "Домашній день".

Тарифний план Vodafone

За пропозицію Flexx GO українцям доводиться платити 420 грн/міс. (передоплата), однак після перенесення мобільного номера в мережу вартість обслуговування знижується до 280 грн/міс.

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Ціна включає безлімітний трафік, 15 ГБ для користування у 27 країнах ЄС, 1000 хвилин на розмови та необмежені дзвінки на номери Vodafone.

"Якщо ви купили стартовий пакет Flexx GO, то починаючи з 2-го пакета послуг, наступні 10 пакетів надаються за 280 грн / 4 тижні (з 13-го пакета діятиме базова вартість — 420 грн / 4 тижні)", — уточнили в компанії.

Тарифний план lifecell

Всього 175 грн/міс. коштує тарифний план "Лайфсет М" із доступом до всіх необхідних послуг зв’язку. Абонентам надають домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с (за технологією GPON) чи до 100 Мбіт/с (за технологією Ethernet), перегляд 120+ телеканалів, 25 ГБ трафіку (з них 4 ГБ у роумінгу), 1 300 хвилин на розмови (безлім у мережі після закінчення обсягу).

Раніше Новини.LIVE писали, що абоненти Київстару можуть підключити акцію "Вдвічі більше". Вона передбачає надання додаткового обсягу гігабайтів і хвилин на розмови. Пропозиція доступна до 31 серпня користувачам деяких тарифних планів передоплати.

Також Новини.LIVE розповідали про три способи заощадити на мобільному зв’язку. Абоненти Київстару, Vodafone та lifecell можуть зберегти власні фінанси, скориставшись певними акціями. Наприклад, при перенесенні номера в мережу активуються вигідні знижки.