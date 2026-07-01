Київстар надає абонентам безплатні гігабайти і хвилини: хто може підключити вигідну акцію

Магазин Київстару і хлопець з телефоном. Фото: Unsplash, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Українці можуть не лише економити на мобільному зв’язку, але й отримувати більший обсяг послуг. Київстар запровадив для абонентів спеціальну акцію "Вдвічі більше", яка триватиме до 31 серпня 2026 року. Вона забезпечить користувачів додатковим наповненням у тарифних планах.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Що можуть отримати абоненти Київстару

З 1 липня до 31 серпня клієнти мобільного оператора можуть скористатися акцією "Вдвічі більше" та отримати в межах підключеного тарифного плану:

подвоєння гігабайтів;

200 хвилин на інші мобільні та міські номери.

Пропозиція доступна не всім користувачам, а лише абонентам передплатного зв’язку. Водночас на деякі пакети послуг акція не поширюється: SMART SIM, Супер Гіг 2025, Київстар Все разом 4G, LOVE Свобода Річний, LOVE Безлім Річний, Старт Річний, Базовий Річний, Простий Річний та ін.

"Щоб підключити цей пакет, переконайтеся, що ви планово або позачергово оплатили свій тариф на 4 тижні. Ви можете замовляти додатковий пакет після кожної оплати тарифу, поки діє акція", — уточнили в компанії.

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Як отримати додаткові послуги

Для активації пропозиції можна обрати один із кількох варіантів. Наприклад, скористатись функціоналом мобільного застосунку "Мій Київстар", відправити запит *222#, зателефонувати на номер 477*222 або відвідати фізичний магазин оператора у своєму місті.

Платити за підключення не потрібно, оскільки акція "Вдвічі більше" не передбачає жодних доплат. У разі зміни тарифного плану вона відключиться автоматично, однак буде доступна для повторної активації, якщо це дозволяє обраний пакет послуг.

"Акційні хвилини та гігабайти діють в Україні та використовуються першочергово перед основними хвилинами та гігабайтами тарифу. Акція сумісна з іншими акціями та послугами у тарифі", — розповіли в Київстарі.

Водночас обсягом хвилин на розмови та гігабайтів не можна користуватися за кордоном, хоча підключення доступне. У тарифних планах із безлімітним мобільним трафіком надається лише 200 хвилин на дзвінки, оскільки подвоїти необмежену кількість гігабайтів неможливо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як абоненти Київстару, Vodafone та lifecell можуть економити на мобільному зв’язку. Існують різні способи зберегти кошти, наприклад, перенести номер в іншу мережу. Зазвичай оператори дають таким клієнтам вигідні знижки.

Також Новини.LIVE розповідали, що послуга перенесення мобільного номера недоступна до 2 липня. Регулятор попередив українців про тимчасове відключення сервісу MNP. Лише з 08:30 четверга, 2 липня, відбудеться відновлення доступу до послуги.