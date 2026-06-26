Тарифні плани для пенсіонерів в Україні: що пропонує Київстар, Vodafone та lifecell

Тарифні плани для пенсіонерів в Україні. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Пенсіонерам в Україні доступні бюджетні тарифні плани від мобільних операторів. Київстар, Vodafone та lifecell пропонують недорогі пакети послуг із хорошим наповненням. Ми дізналися, скільки можуть платити за зв'язок люди похилого віку в липні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які тарифні плани можуть підключити пенсіонери найближчим часом.

Тарифний план від Київстару

Компанія забезпечила спеціальною пропозицією, яка доступна для підключення лише людям від 60 років та особам з інвалідністю. Вона коштує 220 грн/міс., а пакет послуг включає:

10 ГБ трафіку (8 ГБ діють у країнах ЄС);

безлім на дзвінки в мережі (номери Київстару);

100 хвилин на розмови по Україні;

100 SMS;

Київстар ТБ Легкий (200+ каналів, базова колекція контенту);

Домашній Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

Окремо абоненти можуть активувати Суперсилу на вибір. Наприклад, послугу "Є зв'язок", яка дозволяє користуватися мобільними застосунками Viber, WhatsApp і Google Maps на Android з тестовим доступом до Starlink Direct to Cell. Чи замовити додатково 5 ГБ у роумінгу, 300 хвилин на розмови тощо.

Тарифний план від Vodafone

Оператор не надає окремого тарифного плану для пенсіонерів, однак запустив спеціальну акцію POVAGA для абонентів від 55 років. Умови прості: необхідно перенести мобільний номер у мережу Vodafone та підключити контрактний пакет послуг Flexx Go.

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Вартість обслуговування знизиться до 200 грн/міс. замість стандартної ціни 350 грн. Наповнення включає 15 ГБ трафіку, безлімітні дзвінки в мережі, 500 хвилин на розмови по Україні та за кордоном. Для замовлення акції треба відвідати фізичний магазин Vodafone з документами.

Тарифний план від lifecell

Для осіб від 55 років запустили тарифний план передплати "Турбота", який коштує всього 190 грн/міс. Абоненти можуть використовувати 20 ГБ трафіку, 1000 хвилин на дзвінки, безліміт на номери lifecell. Однак міжнародний роумінг недоступний, тому за кордоном обслуговування буде обмеженим.

Після використання перших 50 ГБ на мобільні застосунки швидкість інтернет-трафіку знизиться до 1 Мбіт/с. Для її відновлення необхідно дочекатися наступної оплати тарифного плану чи перезамовити пакет послуг (*700#). З акцією "Тарифна підписка" пенсіонери можуть заощадити до 15% на зв’язку.

Раніше Новини.LIVE писали, які приховані можливості доступні абонентам Vodafone. Мобільний оператор забезпечує клієнтів знижками та акціями, що допомагають зекономити. Наприклад, ціни на тарифні плани знижуються в разі перенесення номера в мережу.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує і що включає найдешевший пакет послуг від lifecell. Абоненти сплачують всього 100 грн/міс., отримуючи безлімітний домашній інтернет і 10 ГБ мобільного трафіку. За дзвінки потрібно платити 2 грн/хв.