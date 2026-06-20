Тарифні плани від Vodafone: про які приховані можливості знають не всі абоненти

Мобільні тарифні плани від Vodafone. Фото: Unsplash, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Українські оператори мобільного зв'язку забезпечують клієнтів різними послугами для економії коштів. Однак не всі абоненти Vodafone знають про приховані можливості, встановлені компанією. Ми розібралися, що допоможе українцям менше платити за тарифні плани.

Сайт Новини.LIVE розповідає про приховані можливості Vodafone у 2026 році.

Перенесення номера в мережу

За допомогою сервісу MNP абоненти мобільних операторів можуть переносити номер до мережі конкурентів та отримувати знижки на пакети послуг. Наприклад, Vodafone знижує ціни на тарифні плани до такого рівня:

Flexx GO — 280 грн/міс. замість 420 грн (передоплата);

Flexx TOP — 350 грн/міс. замість 550 грн (передоплата);

Flexx GO — 280 грн/міс. замість 350 грн (контракт);

Flexx TOP — 350 грн/міс. замість 450 грн (контракт).

Знижки для повернення абонентів

Клієнти мобільного оператора розповідали у соціальних мережах про практику надання знижок на тарифні плани тим користувачам, які подали заявку на перенесення мобільного номера в мережу Київстару чи lifecell.

Щоб мотивувати абонентів залишитися з Vodafone, компанія може надіслати SMS з інформацією про зниження вартості обслуговування чи зателефонувати людині з пропозицією підключити більш дешевий тарифний план.

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"Рік без абонплат" від Vodafone

Корпоративні абоненти можуть скористатися послугою "Рік без абонплат", замовивши обслуговування на 12 місяців наперед. Завдяки цьому один місячний платіж економиться.

Вартість тарифних планів з послугою "Рік без абонплат". Фото: скриншот

Наприклад, підключивши тарифний план Business Pro за 330 грн/міс., доведеться витратити 3 960 грн протягом року. Натомість сервіс "Рік без абонплат" передбачає стягнення 3 630 грн за 12 місяців. Тобто економія становить 330 грн

Акція "ХОТ" для абонентів

Підключивши один із тарифних планів, можна скористатися акцією "ХОТ". Вона дозволяє отримати додаткові 500 хвилин на розмови по Україні та в ЄС, а також від 25 до 50 ГБ трафіку по Україні. Наповнення і тривалість акції залежать від індивідуальних обставин.

Раніше Новини.LIVE писали, чи планують мобільні оператори України змінювати систему абонплати. У Vodafone відповіли, що модель стягнення коштів виключно за спожиті обсяги не розглядається найближчим часом. Адже пакетна модель є основою тарифної політики компанії.

Також Новини.LIVE розповідали, які пакети послуг вигідно підключити у червні 2026 року. Київстар, Vodafone та lifecell пропонують бюджетні тарифні плани своїм абонентам. Ми дізналися, як зекономити на зв'язку влітку.