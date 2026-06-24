Бюджетний тарифний план від lifecell: хто може підключити за 160 грн на місяць

Магазин lifecell у Києві. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор забезпечує абонентів кількома бюджетними тарифними планами. Йдеться про lifecell — корпоративні клієнти можуть підключити пакет послуг усього за 160 грн/міс. Однак необхідно виконати одну обов’язкову умову.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт lifecell.

Тарифний план за 160 грн

Компанія забезпечила абонентів недорогим пакетом послуг під назвою "Бізнес Cтартап". Стандартна ціна становить 220 грн/міс., однак у разі перенесення мобільного номера в мережу вартість знизиться до 160 грн/міс., а наповнення не постраждає.

За свої гроші корпоративні клієнти lifecell отримають:

безлімітний трафік (після використання 30 ГБ на максимально можливій швидкості вона впаде до 1 Mбіт/c);

300 хвилин на дзвінки по Україні та на території ЄС;

10 ГБ у роумінгу;

безліміт у мережі;

100 SMS по Україні та ЄС;

20 хвилин для міжнародних дзвінків.

Плюс абонентам доступні дві безплатні опції на вибір. Серед них 10 ГБ трафіку, 100 хвилин на інші мережі по Україні, 100 SMS, MultiSIM Корпоративний, 5 ГБ у роумінгу, 50 хвилин для міжнародних дзвінків, 50 хвилин у роумінгу. Додаткове наповнення активується за допомогою USSD-кода *141*31#.

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Інші бізнес-тарифи lifecell

Мобільний оператор забезпечує корпоративних абонентів сімома актуальними тарифними планам на різний гаманець. Станом на червень 2026 року, окрім пакета послуг "Бізнес Cтартап", вони можуть підключити:

Бізнес Команда — 250 або 280 грн/міс.;

Бізнес Імпульс — 300 або 350 грн/міс.;

Бізнес Актив — 450 або 550 грн/міс.;

Бізнес Прогрес — 650 або 900 грн/міс.;

Бізнес Плюс 199 — 180 або 199 грн/міс.;

Інтернет для бізнесу — від 149 до 349 грн/міс.

Тарифні плани включають різну кількість хвилин на розмови, повідомлень, інтернет-трафіку та інших послуг. У разі несплати за пакет надається обмежене наповнення на добу за 10 грн: безлімітні дзвінки на номери lifecell та 500 МБ.

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