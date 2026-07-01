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Главная Экономика Киевстар запустил выгодную акцию для абонентов: что можно получить и как подключить

Киевстар запустил выгодную акцию для абонентов: что можно получить и как подключить

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 13:30
Киевстар дает абонентам бесплатные гигабайты и минуты: кто может подключить выгодную акцию
Магазин Киевстара и парень с телефоном. Фото: Unsplash, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут не только экономить на мобильной связи, но и получать больше услуг. Киевстар запустил для абонентов специальную акцию "Вдвое больше", которая продлится до 31 августа 2026 года. Она обеспечит пользователям дополнительные возможности в рамках тарифных планов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Что могут получить абоненты Киевстара

С 1 июля по 31 августа клиенты мобильного оператора могут воспользоваться акцией "Вдвое больше" и получить в рамках подключенного тарифного плана:

  • удвоение объема гигабайтов;
  • 200 минут на другие мобильные и городские номера.

Предложение доступно не всем пользователям, а только абонентам предоплаченной связи. При этом на некоторые пакеты услуг акция не распространяется: SMART SIM, Супер Гиг 2025, Киевстар Все вместе 4G, LOVE Свобода Годовой, LOVE Безлимит Годовой, Старт Годовой, Базовый Годовой, Простой Годовой и др.

"Чтобы подключить этот пакет, убедитесь, что вы планово или внеочередно оплатили свой тариф на 4 недели. Вы можете заказывать дополнительный пакет после каждой оплаты тарифа, пока действует акция", — уточнили в компании.

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Как получить дополнительные услуги

Для активации предложения можно выбрать один из нескольких вариантов. Например, воспользоваться функционалом мобильного приложения "Мой Киевстар", отправить запрос *222#, позвонить по номеру 477*222 или посетить физический магазин оператора в своем городе.

Платить за подключение не нужно, поскольку акция "Вдвое больше" не предусматривает никаких доплат. В случае смены тарифного плана она отключится автоматически, однако будет доступна для повторной активации, если это позволяет выбранный пакет услуг.

"Акционные минуты и гигабайты действуют в Украине и используются в первую очередь перед основными минутами и гигабайтами тарифа. Акция совместима с другими акциями и услугами в тарифе", — сообщили в Киевстаре.

В то же время объемом минут на разговоры и гигабайтов нельзя пользоваться за границей, хотя подключение доступно. В тарифных планах с безлимитным мобильным трафиком предоставляется лишь 200 минут на звонки, поскольку удвоить неограниченное количество гигабайтов невозможно.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как абоненты Киевстара, Vodafone и lifecell могут экономить на мобильной связи. Существуют различные способы сохранить деньги, например, перенести номер в другую сеть. Обычно операторы предоставляют таким клиентам выгодные скидки.

Также Новини.LIVE сообщали, что услуга переноса мобильного номера недоступна до 2 июля. Регулятор предупредил украинцев о временном отключении сервиса MNP. Только с 08:30 четверга, 2 июля, произойдет восстановление доступа к услуге.

Киевстар мобильный оператор мобильная связь
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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