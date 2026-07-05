Киевстар запустил выгодную акцию: кому доступна большая скидка на тарифный план

Скидка для абонентов Киевстара. Фото: Pexels, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Киевстар запустил выгодную акцию для абонентов, которая предусматривает предоставление существенной скидки на оплату тарифного плана. Воспользоваться предложением могут только клиенты предоплаченной мобильной связи. При этом необходимо выполнить несколько обязательных условий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальные правила акции.

Кто может получить скидку от Киевстара

Специальная акция действует для абонентов, обслуживающихся на условиях таких тарифных планов: LOVE UA, LOVE UA Свет, LOVE UA Свет 2024, LOVE UA Безлимит 2022, LOVE UA Свобода, LOVE UA База, ВСЕ РАЗОМ Легкий 2025, Киевстар Комфорт 2018, Старт, LOVE UA Песня 2024, Простой, Базовый, ВСЕ РАЗОМ Крутой 2025 и др.

Чтобы иметь право на скидку, должны быть выполнены условия:

последняя платная активность по номеру — более 6 месяцев до даты начала акции (30 июня 2026 года);

в течение этого времени отсутствовали входящие звонки вне сети Киевстара и использование услуги "Оплати за меня";

абонент не находится в роуминге;

абонент находился в сети в течение последних 30 дней (допускается входящая/исходящая активность в виде звонков Call Center, на номера экстренных служб, входящих SMS, входящих звонков от клиентов Киевстара);

участник не подключил ни одну Суперсилу, кроме Видео на ходу, Соцсети и мессенджеры, 5 ГБ в роуминге, 100 или 300 минут на другие сети и за границу, 100 или 300 минут на другие сети по Украине, 50 минут за границу, 300 SMS по Украине.

На период действия акционного предложения "Специальная скидка "84 дня экономии" активированная Суперсила будет автоматически отключена.

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Новая стоимость тарифных планов

Все абоненты, подпадающие под условия акции, будут платить за тарифный план всего 40 грн с учетом НДС и сбора в Пенсионный фонд в размере 7,5%. Сниженная цена будет действовать в течение 84 дней с момента подключения предложения.

По истечении указанного срока клиентов автоматически переведут на обслуживание по стандартным условиям действующего пакета услуг. При этом существует возможность досрочно отказаться от участия в акции, подав заявку через контакт-центр Киевстара.

Ранее Новини.LIVE писали, какие тарифные планы от Киевстара, Vodafone и lifecell стоят менее 300 грн. Абонентам предлагают выгодные пакеты услуг на любой кошелек в июле 2026 года. При этом набор услуг не страдает от сниженной цены.

Также Новини.LIVE рассказывали о способах экономии на мобильной связи. Операторы Украины — Киевстар, Vodafone и lifecell — предоставляют клиентам скидки и специальные предложения. Мы узнали, как сэкономить на оплате тарифного плана.