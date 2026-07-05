Київстар запустив вигідну акцію: кому доступна велика знижка на тарифний план

Знижка для абонентів Київстару. Фото: Pexels, Google Maps. Колаж: Новини.LIVE

Київстар запустив вигідну акцію для абонентів, яка передбачає надання суттєвої знижки на оплату тарифного плану. Скористатися пропозицією можуть лише клієнти передплатного мобільного зв’язку. Водночас необхідно виконати кілька обов’язкових умов.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційні правила акції.

Хто може отримати знижку від Київстару

Спеціальна акція діє для абонентів, які обслуговуються на умовах таких тарифних планів: LOVE UA, LOVE UA Світло, LOVE UA Світло 2024, LOVE UA Безлім 2022, LOVE UA Свобода, LOVE UA База, ВСЕ РАЗОМ Легкий 2025, Київстар Комфорт 2018, Старт, LOVE UA Пісня 2024, Простий, Базовий, ВСЕ РАЗОМ Крутий 2025 та ін.

Щоб мати право на знижку, повинні виконатися умови:

остання платна активність по номеру — понад 6 місяців до дати початку проведення акції (30 червня 2026 року);

протягом цього часу були відсутні вхідні дзвінки поза мережею Київстару та користування послугою "Заплати за мене";

абонент не перебуває в роумінгу;

абонент був у мережі протягом останніх 30 днів (допускається вхідна/вихідна активність у вигляді дзвінків Call Center, на номери екстрених служб, вхідні SMS, вхідні дзвінки від клієнтів Київстару);

учасник не підключив жодну Суперсилу, окрім Відео на ходу, Соцмережі та месенджери, 5 ГБ у роумінгу, 100 або 300 хвилин на інші мережі та за кордон, 100 або 300 хвилин на інші мережі по Україні, 50 хвилин за кордон, 300 SMS по Україні.

На період дії акційної пропозиції "Спеціальна знижка "84 дні економії" активована Суперсила буде автоматично відключена.

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Нова вартість тарифних планів

Всі абоненти, які підпадають від умови акції, платитимуть за тарифний план всього 40 грн з урахуванням ПДВ та збору до Пенсійного фонду в розмірі 7,5%. Знижена ціна буде застосовуватися протягом 84 днів із моменту підключення пропозиції.

Після завершення вказаного терміну клієнтів автоматично переведуть на обслуговування за стандартними умовами діючого пакета послуг. Водночас існує можливість достроково відмовитися від участі в акції, подавши заявку через контакт-центр Київстару.

Раніше Новини.LIVE писали, які тарифні плани від Київстару, Vodafone та lifecell коштують менше 300 грн. Абонентам пропонують вигідні пакети послуг на різний гаманець у липні 2026 року. Водночас наповнення не страждає від зниженої ціни.

Також Новини.LIVE розповідали про способи економії на мобільному зв’язку. Оператори України — Київстар, Vodafone та lifecell — забезпечують клієнтів знижками і спеціальними пропозиціями. Ми дізналися, як зберегти кошти на оплаті тарифного плану.