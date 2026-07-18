За услуги Киевстара можно временно не платить: как абонентам сохранить деньги

Бесплатные услуги от Киевстара. Фото: Новини.LIVE, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут пользоваться услугами Киевстара абсолютно бесплатно в течение семи дней. Это предусмотрено специальным сервисом под названием "Неделя доверия". Он обеспечивает абонентов домашним интернетом, доступом к телевидению, минутами на разговоры и мобильным трафиком.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Что дает услуга "Неделя доверия"

Бывают случаи, когда клиенты мобильного оператора не успевают пополнить абонентский счет для оплаты тарифного плана. Чтобы не заказывать дневной пакет, абоненты могут подключить "Неделю доверия" и в течение семи дней бесплатно пользоваться ограниченным объемом услуг.

"Случайно пропустили день оплаты? Подключите "Неделю доверия" и пользуйтесь Домашним Интернетом, смотрите ТВ, звоните на номера Киевстара и получайте по 100 МБ мобильного интернета ежедневно", — уточнили в компании.

Услуга отключается автоматически через семь дней или после пополнения абонентского счета. В течение календарного месяца доступна одна активация. Однако доступ к сервису не предоставляется пользователям контрактных тарифных планов "Все вместе" с Домашним Интернетом.

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Как подключить "Неделю доверия"

Украинцы могут выбрать удобный способ подключения услуги. Среди доступных вариантов по состоянию на июль 2026 года такие:

отправить запрос *461# (если номер Киевстара указан как контактный);

перейти в приложение "Мой Киевстар", раздел "Услуги";

позвонить по номеру 460 или 0 800 300 460.

Все заработает в течение пяти минут. Чтобы проверить остаток дней, нужно отправить запрос *460# или открыть чат-бот от Киевстара и написать "Неделя доверия". Через пять дней пользования придет сообщение с напоминанием пополнить мобильный счет для получения пакета услуг по подключенному тарифному плану.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар ввел специальное предложение для своих абонентов. Украинцы могут получить скидку на оплату тарифного плана. Она действует в пределах пакетов услуг "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" и "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой".

Также Новини.LIVE рассказывали, что lifecell предупредил об изменениях в условиях обслуживания. С 22 июля изменится объем гигабайтов, доступный для использования в 35-ти странах. Речь идет о клиентах, подключивших акцию "Гигабайты без границ".