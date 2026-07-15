Условия тарифных планов lifecell изменятся: что нового приготовили для некоторых абонентов

Магазин lifecell и телефон у руках. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Известный мобильный оператор Украины изменит условия обслуживания абонентов в июле 2026 года. Интернет-трафик станет более доступным для клиентов lifecell. В частности компания пересмотрит объем гигабайтов в рамках специальной акции.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт lifecell.

Изменения для абонентов lifecell

В рамках акции "Гигабайты без границ" для пользователей будет просмотрен объем интернет-трафика. Наполнение отличается в зависимости от подключенного тарифного плана. С 22 июля 2026 года дополнительный объем, доступный в 35 странах, будет находиться на таком уровне:

Смарт Лайф Роуминг — 8 ГБ;

Свободный Лайф Роуминг — 10 ГБ;

Макси Роуминг — 8 ГБ.

С 5 августа изменится наполнение интернет-трафика для пользователей таких акционных пакетов услуг (на территории 35 государств):

Мега Роуминг — 9 ГБ;

Platinum Лайф Роуминг — 11 ГБ.

Очередной пересмотр условий обслуживания запланирован на 19 августа 2026 года. Тогда объем гигабайтов для использования в 35 странах составит:

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Мощный Роуминг — 1 ГБ;

Свободный Лайф. Регион Роуминг — 11 ГБ.

Указанные дополнительные объемы будут доступны после первой оплаты месячного тарифного плана — с 22 июля, 5 или 19 августа (в зависимости от активированного пакета услуг). Также с 22 июля в альтернативном тарифном плане "Дополнительный Роуминг" будут действовать два пакета: 15 ГБ трафика за 350 грн и 45 ГБ за 700 грн.

Какой тарифный план lifecell самый выгодный

Одним из самых дешевых пакетов услуг от мобильного оператора является предложение "Лайфсет М" за 175 грн/мес. За такие деньги абонентам предоставляют безлимитный домашний интернет, 120+ телеканалов, 25 ГБ трафика (из них 4 ГБ — в ЕС), 1 300 минут на звонки по Украине, безлимит на lifecell после использования объема минут.

Тарифный план действует по всей территории Украины, кроме временно оккупированных населенных пунктов. Домашний Интернет предоставляется клиентам на скорости до 1 Гбит/с по технологии GPON или до 100 Мбит/с по технологии Ethernet. Подключение услуги входит в стоимость пакета.

Ранее Новини.LIVE писали, как абонентам Киевстара и lifecell проверить, за какие услуги они заплатили. Чтобы узнать историю расходов, можно воспользоваться функционалом мобильных приложений операторов. Плюс доступны специальные коды и номера для проверки.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Киевстар предложил абонентам скидку на оплату тарифного плана. Акция действует в рамках пользования пакетами услуг "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" и "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой". Стандартная стоимость находится на уровне 370 или 450 грн/мес.