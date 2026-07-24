Київстар попередив про зміни в тарифних планах: до чого готуватися з 30 липня

Магазин Київстару, люди на вулиці з телефонами. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Популярний в Україні мобільний оператор попередив користувачів про зміни в умовах обслуговування. Для абонентів Київстару з 30 липня 2026 року оновлять лінійку тарифних планів IoT-рішень для бізнесу. Нові клієнти не зможуть підключити деякі пакети послуг.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Зміни для абонентів Київстару

Умови переглянуть для спеціальних мобільних тарифних планів, призначених передавати дані між розумними пристроями. Пакети послуг відрізняються від звичайних обмеженим наповненням (мінімальна кількість мегабайтів і повідомлень), а також низькими цінами.

З 30 липня 2026 року стануть недоступними для нових підключень такі тарифні плани:

IoT Старт;

IoT Міні;

IoT База;

IoT Про;

Модем;

Стрімінг.

"Якщо ви користуєтеся цими тарифами або підключите їх до 29 липня включно, умови не зміняться. Водночас із 30 липня бізнес-клієнти зможуть вибрати серед оновленої лінійки IoT-тарифів", — попередили корпоративних абонентів у компанії.

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Тарифи для пристроїв від Київстару

Вказані пакети послуг коштують від 25 до 500 грн/міс. Вони включають певну кількість SMS по Україні (від 25 до 100 штук), одиниці трафіку для передачі даних (від 25 до 5 000 штук) і мобільний інтернет (300 МБ або безліміт).

Одиниці трафіку можна використовувати на різні послуги, зокрема на доступ до інтернет-мережі, голосове з'єднання з обладнанням або передачу інформації по технології CSD. Одна одиниця трафіку еквівалентна 1 МБ або 1 хвилині.

Нові клієнти Київстару — юридичні особи та ФОП — можуть підключити IoT Старт, IoT Міні, IoT База та IoT Про, отримавши знижку 50% на перший рік обслуговування. Тоді ціни знизяться до 12,5 грн/міс., 17,5 грн/міс., 25 грн/міс. і 50 грн/міс. відповідно.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, абоненти Київстару можуть заощадити 150 грн на тарифному плані. Ця пропозиція доступна користувачам пакета послуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий". Потрібно лише підключити Суперсилу "Економія" для зменшення наповнення і зниження ціни.

Також Новини.LIVE розповідали, що клієнтам lifecell запропонували унікальну послугу. Вони можуть перенести мобільний номер у мережу за допомогою функціоналу Дії. Станом на липень 2026 року лише lifecell забезпечує абонентів таким обслуговуванням.