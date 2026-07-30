Три тарифных плана Киевстара закроют с 5 августа: чем придется пользоваться абонентам

Магазин Киевстара, парень с телефоном и смартфоны на стенде. Фото: Google Maps, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Один из самых популярных мобильных операторов Украины закроет несколько тарифных планов в августе 2026 года. Абонентов Киевстара автоматически переведут на другие пакеты услуг со схожими условиями обслуживания. Мы узнали, каких изменений ожидать клиентам компании в ближайшее время.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Какие тарифные планы закроет Киевстар

С 5 августа 2026 года будут закрыты для использования пакеты услуг подписной связи. К нововведению следует готовиться абонентам таких тарифных планов Киевстара:

LOVE UA Песня 2024;

LOVE UA Сила 2024;

Твой Максимум.

Клиентов автоматически переведут на другие архивные предложения, в частности LOVE UA Свет 2023, LOVE UA Сила и Твой Максимум 2023 соответственно. Стоимость и условия обслуживания останутся без изменений.

Однако абоненты смогут самостоятельно перейти на любой доступный тарифный план или досрочно расторгнуть договор с Киевстаром. Если на момент автоматического перевода прошла оплата за пакет услуг, дата следующего планового платежа не изменится.

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"Пользователи Твой Максимум после перехода на актуальный тариф получат больше минут для звонков на другие сети Украины и за границу, а также больше SMS за ту же стоимость", — констатировали в компании.

Что входит в тарифные планы от Киевстара

Пользователи будут платить аналогичную сумму за четыре недели обслуживания — 300, 400 или 450 грн/мес. В тарифный план LOVE UA Свет 2023 года входит 25 ГБ трафика (из них 9,7 ГБ в роуминге), безлим в сети, 250 минут на звонки по Украине и за границу, 1 Суперсила на выбор без доплат.

Предложение LOVE UA Сила включает 50 ГБ мобильного интернета (из них 13 ГБ в роуминге), безлим на Киевстар, 300 минут на другие мобильные и городские номера плюс за границу, 1 Суперсилу. В обоих случаях объем услуг после автоматического перехода на другой пакет не меняется.

Ранее Новини.LIVE писали, какие тарифные планы Киевстара, Vodafone и lifecell можно выгодно подключить в августе 2026 года. Мобильные операторы предлагают абонентам пакеты услуг на разных кошелек. Мы разобрались, за какое наполнение не придется переплачивать и что входит в тарифные планы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Киевстар закроет доступ к корпоративным тарифным планам. Речь идет о IoT-решениях для бизнеса, которые не будут работать с 30 июля 2026 года. В то же время оператор обновит линейку и предложит клиентам другие пакеты услуг.