Мобильная связь от Киевстара, Vodafone и lifecell: что украинцам подключить в августе

Магазины Киевстара, Vodafone, lifecell. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут подключить выгодные тарифные планы популярных мобильных операторов. В августе 2026 года компании будут предлагать абонентам пакеты услуг на разный кошелек. Мы разобрались, какие из них станут лучшим вариантом для клиентов Киевстара, Vodafone и lifecell.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие выгодные тарифные планы подключить в августе.

Тарифный план от Киевстара

Всего за 250 грн/мес. доступный пакет услуг "ВСЕ РАЗОМ Перевага" для новых абонентов Домашнего Интернета. Специальная цены на первые три месяца обслуживания — 200 грн. За такие деньги клиенты мобильного оператора получат:

Киевстар ТВ;

20 ГБ трафика (из них 8,1 ГБ в роуминге);

1 200 минут на звонки по Украине;

безлим в сети по истечении пакетных минут;

домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Дополнительно Киевстар предоставляет ознакомительный доступ к интернет-трафику на скорости до 1 Гбит/с в течение трех месяцев обслуживания, а также услуги "Неделя доверия", "Домашний день" и "Изменение адреса".

Тарифный план от Vodafone

Одним из самых выгодных можно назвать пакет услуг Flexx GO за 350 грн/мес. Для клиентов, которые перенесут мобильный номер в сеть, цена снизится до 280 грн/мес. Наполнение включает безлимит на 45 приложений, 25 ГБ трафика, 500 минут на разговоры, безлим в сети и 50 SMS.

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"Действует акция "ХОТ" при покупке нового номера Vodafone. В рамках акции в течение 6 месяцев (с момента совершения первого звонка) в тарифе предоставляются дополнительные 500 минут для использования в Украине и в ЕС и 25 ГБ для использования в Украине", — уточнили на сайте компании.

Тарифный план от lifecell

Для существенной экономии на мобильной связи следует остановить выбор на одном из тарифных планов в линейке "Лайфсет". За пакет М нужно платить только 175 грн/мес., а объем услуг не разочарует:

домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с;

25 ГБ трафика (из них 4 ГБ доступны для использования в ЕС);

lifecell TV;

1 300 минут на все номера по Украине;

безлим в сети по истечении пакетных минут.

Из дополнительных преимуществ тарифного плана — фиксация стоимости до конца 2027 года. То есть lifecell обещает не поднимать цену за обслуживание, даже если другие предложения будут дорожать, учитывая рыночные обстоятельства.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что абоненты Киевстара могут сэкономить 150 грн на тарифном плане. Необходимо подключить пакет услуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий" и активировать Суперсилу "Экономия". Она предполагает снижение цены до 300 грн/мес. вместо 450 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, какая выгода доступна новым клиентам Vodafone. Мобильный оператор обеспечивает абонентам скидки на тарифные планы и дополнительный объем услуг. Мы разобрались, что гарантируется за новое обслуживание в 2026 году.