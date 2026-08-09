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Главная Экономика Мобильные операторы Украины снизили цены на тарифные планы: что доступно со скидками

Мобильные операторы Украины снизили цены на тарифные планы: что доступно со скидками

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 14:33
Тарифные планы от Киевстара и Vodafone: на какие предложения действуют скидки до 50% в августе
Магазины Киевстара и Vodafone, парень с телефоном. Фото: Google Maps, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Мобильные операторы Украины — Киевстар и Vodafone — предлагают абонентам тарифные планы с выгодными скидками. Клиенты могут экономить на связи и других услугах ежемесячно. Мы узнали, что компании разрешают подключить дешевле в августе 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о скидках на тарифные планы от Киевстара и Vodafone.

Скидки от Киевстара в августе

Пользователи тарифного плана "ВСЕ РАЗОМ Легкий" могут экономить 150 грн ежемесячно. Абонентам подписки необходимо подключить Суперсилу "Экономия", ограничив наполнение безлимом на номера Киевстара и 500 МБ мобильного трафика. Вместо 450 грн/мес. придется платить 300 грн.

На тарифные планы с домашним интернетом действует скидка 150 и 250 грн на три месяца обслуживания. При первом подключении пакетов "Оптимальний" и "Комфортний" активируется акционная стоимость 200 грн/мес.

Аналогичная цена применяется на три месяца к тарифным планам "ВСЕ РАЗОМ": Перевага, Легкий и Крутий. Вместо 250, 450 и 550 грн/мес. клиенты будут платить всего 200 грн.

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Мобильная связь для бизнеса тоже подразумевает выгодные условия. Новые клиенты на первые полгода получают скидку 35% — затраты снизятся с 400, 600 и 1000 грн/мес. до 260, 390 и 650 грн соответственно. На тарифные планы для устройств действует скидка 50% в течение одного года.

Скидки от Vodafone в августе

Получить выгодную цену можно при переносе мобильного номера в сеть. Тогда стоимость тарифных планов от оператора будет находиться на таком уровне:

  • Flex Go — 280 грн/мес. вместо 420 грн;
  • Flex Top — 350 грн/мес. вместо 550 грн;
  • Flex Go (контракт) — 280 грн/мес. вместо 350 грн;
  • Flex Top (контракт) — 350 грн/мес. вместо 450 грн;
  • GigaCombo — 250 грн/мес. вместо 350 грн;
  • GigaCombo+ — 250 грн/мес. вместо 400 грн.;
  • GigaCombo Pro — 250 грн/мес. вместо 425 грн;
  • GigaCombo Pro+ — 250 грн/мес. вместо 475 грн.

Для новых клиентов действует скидка на дорогие тарифные планы, в частности ULTRA стоит 510 грн/мес. вместо 700 грн, ULTRA VIP — 1 100 грн/мес. вместо 1500 грн. Для корпоративных абонентов Vodafone ввели скидку 50% в течение шести месяцев обслуживания (Gigabit Net Business) — 175 грн/мес. вместо 350 грн.

Аналогичная акция предусмотрена для пользователей loT-предложений, однако ее продолжительность составляет 12 месяцев. За интернет для дома в пределах линейки Gigabit Net придется платить 125 грн/мес. в течение полугода.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что абоненты Киевстара могут подключить новую Суперсилу. Она предусматривает предоставление скидок на поездки в такси. Активировать предложение можно в мобильном приложении оператора или по специальному коду.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторых абонентов Киевстара перевели на новые тарифные планы. Из-за закрытия нескольких пакетов услуг подписной связи клиенты были вынуждены перейти на другие предложения. В то же время стоимость обслуживания для них не изменилась.

мобильные операторы скидки мобильная связь
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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