Тарифные планы Киевстара: кого из абонентов автоматически переведут на другие пакеты услуг

Мужчина с телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Некоторым абонентам Киевстар придется перейти на другие тарифные планы с 1 сентября 2026 года. Контрактных клиентов автоматически переведут на актуальные пакеты услуг, при этом плата за обслуживание не вырастет, а для некоторых даже снизится. Мы узнали, кому следует готовиться к изменениям в ближайшее время и можно ли их избежать.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Что изменится для абонентов Киевстара

Клиенты мобильного оператора, которые используют тарифные планы Smart Business и Smart Business+, автоматически перейдут на другие пакеты услуг с похожим наполнением. Дополнительные действия от абонентов не требуются, однако они оставят за собой право разорвать обслуживание или подключить другое предложение.

"Если новый тариф вам не подходит, вы можете самостоятельно перейти на любой другой доступный тариф Киевстара или досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством", — отметили в компании.

С 1 сентября 2026 года изменения коснутся пользователей таких пакетов услуг:

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клиенты Smart Business перейдут на ВСЕ ВМЕСТЕ Выгодный Контракт за 600 грн/мес.;

клиенты Smart Business+ перейдут на ВСЕ ВМЕСТЕ Премиум Контракт за 1100 грн/мес.

В первом случае стоимость обслуживания останется на прежнем уровне, во втором — снизится на 100 грн. То есть абоненты смогут экономить на мобильной связи, не "жертвуя" наполнением услуг.

Что входит в новые тарифные планы

Абоненты Smart Business получат безлимитный трафик, 20 ГБ в роуминге (вместо 19,5 ГБ), 1000 минут на звонки по Украине и за границу, безлим в сети, 600 SMS (вместо 1000 сообщений), SIM для роутера, домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с и две Суперсилы без доплат.

Пользователи Smart Business+ получат безлимитный трафик и звонки в сети Киевстар, 2700 минут на разговоры по Украине и за границу (вместо 3000 минут), Киевстар ТВ и две Суперсилы. Ежемесячная оплата снизится с 1200 до 1100 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторым абонентам Киевстара предложили новый тарифный план. Его создали специально для детей от 6 до 16 лет. Подключить предложение могут родители и попечители со свидетельством о рождении ребенка в магазине мобильного оператора.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Киевстар и Vodafone снизили цены на некоторые пакеты услуг. Абоненты, перенесшие мобильный номер в сеть, могут воспользоваться скидками на тарифные планы. Мы узнали, какие предложения доступны новым клиентам гораздо выгоднее в августе.