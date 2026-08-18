Киевстар предложил выгодный тарифный план за 270 грн: кто и как может подключить

Девушки гуляют по улице с телефонами в руках. Фото: Новини.LIVE

Некоторые абоненты Киевстара могут подключить выгодный тарифный план всего за 270 грн/мес. Это новое предложение от мобильного оператора, рассчитанное на конкретную категорию клиентов. Пакет обеспечивает множеством услуг, кроме Суперсил и минут для международных звонков. Мы разобрались, кому доступна активация в 2026 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто может подключить тарифный план от Киевстара за 270 грн/мес.

Тарифный план "Детский"

В августе мобильный оператор запустил новое предложение специально для детей от 6 до 16 лет. Но подключить его могут только родители и попечители в физическом магазине Киевстара, то есть дистанционная активация услуги для клиентов не предусмотрена.

За свои деньги — 270 грн/мес. или 2 000 грн/год — абоненты получают:

безлим на звонки в сети;

300 минут на другие мобильные и городские сети Украины;

20 ГБ трафика;

50 SMS.

Дополнительно компания предусмотрела сервис "Мы вместе", благодаря которому можно звонить на выбранный номер Киевстара даже без денег на счете, а также услугу "Знание без границ" — расход мобильного трафика при пользовании государственными, образовательными и развлекательными приложениями отсутствует.

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К тому же родители могут контролировать расходы по тарифному плану и ограничить предоставление услуг по окончании пакетного наполнения. При необходимости есть возможность подключить "Эксклюзивный номер" на стандартных условиях для выбора комбинации цифр, которая легко запомнится ребенку.

Какие тарифные планы не подорожают до конца 2027 года

Ранее мы рассказывали, что lifecell предложил акцию "Защищенные цены", предусматривающую фиксацию стоимости выбранных тарифных планов до конца 2027 года. Необходимо подключить пакет услуг до 31 октября для выполнения условий предложения. После активации не подорожают:

домашний интернет на условиях акции "Инет дома" по тарифному плану "Инет" (пакеты услуг "Е", "Док, "Джи", "Дабл", "Гиг", "Гиг О");

"Лайфсет S", "Лайфсет M", "Лайфсет L" или "Лайфсет XL";

домашний интернет на условиях акции "Инет дома+" по тарифному плану "Инет" (пакеты услуг "Джи", "Гиг О");

домашний интернет на условиях акции "Инет дома+" по тарифному плану "Инет" (пакеты услуг "Е", "Док, "Дабл", "Гиг").

Благодаря акции абоненты lifecell смогут эффективно контролировать расходы на мобильную связь и быть уверенными в ценах в течение длительного периода. Это выгодное предложение, учитывая периодичность пересмотра стоимости услуг мобильными операторами Украины за последние годы.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар обновил линейку тарифных планов для корпоративных абонентов. Речь идет о пакетах услуг для управления устройствами через мобильную сеть. Пользователям доступна скидка 50% на 12 месяцев обслуживания.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут получить устойчивую мобильную связь при отключении света. Минцифры рассматривает вариант ужесточения требований к обеспечению бесперебойной работы сети. В частности максимальное время 8 часов может увеличиться до нескольких дней.