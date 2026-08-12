Киевстар обновил линейку тарифных планов и дал скидку 50%: кто может воспользоваться

Девушка разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

Киевстар расширил услуги мобильной связи для корпоративных абонентов. Оператор обновил линейку IoT-тарифов и снабдил бизнес-клиентов скидкой 50% на 12 месяцев обслуживания. Предложение понадобится пользователям, желающим автоматизировать рабочие процессы и передавать данные в режиме реального времени.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Что доступно абонентам с IoT-тарифами

Эти пакеты услуг необходимы для управления устройствами через мобильную сеть. Киевстар обновил линейку тарифных планов, дабы обеспечивать своих клиентов оптимальными условиями подключения, учитывая индивидуальные потребности бизнеса. При обслуживании абонентам предоставляется:

технологии 5G и Starlink Direct to Cell в тестовом режиме в форматах Mini SIM, Micro SIM, Nano SIM, SIM-чип и eSIM;

Роуминг как дома;

дополнительный пакет "Мандрівний" для тестирования Starlink Direct to Cell;

услуга "Автоподбор" для тарифного плана IoT S;

удобное управление устройствами на IoT-платформе;

подключение частной точки доступа APN — индивидуальной сети, настроенной в соответствии с потребностями бизнеса.

"Обновленная линейка IoT-тарифов дает больше гибкости: оптимальные условия для разных типов устройств, удобное управление SIM-картами и доступ к новым возможностям связи, в частности Starlink Direct to Cell", — отметила руководительница департамента маркетинга B2B Татьяна Юрчишина.

Сколько стоят IoT-тарифы от Киевстара

По состоянию на август 2026 года мобильный оператор предлагает корпоративным абонентам такие пакеты услуг:

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IoT S — 50 грн/мес.;

IoT M — 75 грн/мес.;

IoT L — 100 грн/мес.;

IoT XL — 250 грн/мес.;

IoT Max — 500 грн/мес.

Клиенты, ранее не пользовавшиеся линейкой от Киевстара, получат скидку 50% на абонентскую плату в течение года обслуживания. То есть все цены снизятся вдвое, а наполнение останется неизменным. В то же время акционная стоимость не распространяется на IoT-платформы. Воспользоваться выгодой могут ФЛП и юридические лица.

Ранее Новини.LIVE писали, что мобильные операторы Украины снизили цены на тарифные планы. Мы узнали, что доступно дешевле абонентам Киевстара и Vodafone в августе 2026 года. Некоторые предложения могут положительно удивить пользователей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Киевстар запустил тарифный план для детей от 6 до 16 лет. Он стоит 270 грн в месяц или 2 000 грн в год. Подключить предложение могут только родители или попечители в физическом магазине Киевстара.