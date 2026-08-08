Киевстар запустил выгодный тарифный план за 270 грн: кто может подключить с 7 августа

Магазин Киевстар, женщина с телефоном, деньги в руках. Фото: Google Maps, Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Популярный оператор мобильной связи предложил специальный тарифный план для детей и подростков. Абоненты Киевстара могут подключить пакет услуг "Детский" на выгодных условиях. Со временем компания будет анонсировать новые преимущества пользования семьям с детьми.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

Что включает тариф и сколько стоит

Пакет услуг "Детский" запустили для абонентов от 6 до 16 лет. Он стоит 270 грн/мес. или 2 000 грн/год. В тарифном плане объединили специальные возможности для обучения, общения и досуга, плюс включили дополнительные сервисы, которые помогут родителям контролировать расходы.

За свои деньги клиенты мобильного оператора получат такое наполнение:

безлим на звонки в сети;

300 минут на другие мобильные и городские сети Украины;

20 ГБ трафика;

50 SMS;

"Мы вместе" — звонки на любимый номер Киевстара без денег на счете;

"Знание без границ" — отсутствие тарификации при пользовании государственными, образовательными и развлекательными сервисами.

В то же время тарифный план не содержит Суперсил, дневных пакетов и минут для международных звонков, кроме "Роуминга как дома". Дополнительно предусмотрена услуга "Эксклюзивный номер" на стандартных условиях, чтобы родители могли подключить выбранную комбинацию цифр.

Читайте также:

"Одним из ключевых преимуществ Детского тарифа является защита от непредвиденных расходов. Он разработан так, чтобы ребенок не мог случайно потратить больше средств, чем предусмотрено условиями тарифа", — уточнили в Киевстаре.

Как только иссякнут пакетные минуты, объем мобильного интернета и сообщения, дополнительная тарификация применяться не будет. Специальные сервисы могут активировать только родители или опекуны при необходимости.

Как подключить тарифный план "Детский"

Месячные пакеты доступны для подключения с 7 августа 2026 года, а годовые выйдет активировать только с 13 августа. Дабы воспользоваться предложением, нужно посетить любой магазин компании в Украине. Дистанционное оформление договора не предусматривается.

Специалисты Киевстара помогут родителям подключить тарифный план через мобильное приложение "Дія". Следует заранее убедиться, что свидетельство о рождении ребенка отображается в телефоне. Со временем оператор анонсирует новые преимущества использования пакета "Детский".

Ранее Новини.LIVE писали, что корпоративные абоненты Киевстара могут воспользоваться скидкой 50% на оплату услуги. Речь идет об аренде выделенного сервера в Kyivstar Cloud. Сниженная цена будет действовать в течение 12 месяцев обслуживания, однако распространяется лишь на один сервер.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую новую суперсилу предложил Киевстар своим клиентам в августе 2026 года. За каждую оплату тарифного плана будут насчитывать 100 медиаторов в приложении Uklon. Их можно потратить на поездки и сэкономить деньги.