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Головна Економіка Київстар запустив тарифний план для окремої категорії абонентів: хто може підключити

Київстар запустив тарифний план для окремої категорії абонентів: хто може підключити

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 15:15
Київстар запустив вигідний тарифний план за 270 грн: хто може підключити з 7 серпня
Магазин Київстару, жінка з телефоном, гроші в руках. Фото: Google Maps, Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Популярний оператор мобільного зв’язку запропонував спеціальний тарифний план для дітей і підлітків. Абоненти Київстару можуть підключити пакет послуг "Дитячий" на вигідних умовах. Із часом компанія анонсуватиме нові переваги користування для родин із дітьми.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Що включає тариф і скільки коштує

Пакет послуг "Дитячий" запустили для абонентів віком від 6 до 16 років. Він коштує 270 грн/міс. або 2 000 грн/рік. У тарифному плані поєднали спеціальні можливості для навчання, спілкування і дозвілля плюс включили додаткові сервіси, які допоможуть батькам контролювати витрати.

За свої гроші клієнти мобільного оператора отримають таке наповнення:

  • безлім на дзвінки в мережі;
  • 300 хвилин на інші мобільні та міські мережі України;
  • 20 ГБ трафіку;
  • 50 SMS;
  • "Ми разом" — дзвінки на улюблений номер Київстару без коштів на рахунку;
  • "Знання без меж" — відсутність тарифікації під час користування державними, освітніми та розважальними сервісами.

Водночас тарифний план не містить Суперсил, денних пакетів і хвилин для міжнародних дзвінків, окрім "Роумінгу як вдома". Додатково передбачена послуга "Ексклюзивний номер" на стандартних умовах, аби батьки могли підключити обрану комбінацію цифр.

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"Однією з ключових переваг Дитячого тарифу є захист від непередбачених витрат. Він розроблений так, щоб дитина не могла випадково витратити більше коштів, ніж передбачено умовами тарифу", — уточнили в Київстарі.

Як тільки вичерпаються пакетні хвилини, обсяг мобільного інтернету і повідомлення, додаткова тарифікація застосовуватися не буде. Спеціальні сервіси зможуть активувати лише батьки чи опікуни за потреби.

Як підключити тарифний план "Дитячий"

Місячні пакети доступні для підключення з 7 серпня 2026 року, а річні вийде активувати лише з 13 серпня. Щоб скористатися пропозицією, необхідно відвідати будь-який магазин компанії в Україні. Дистанційне оформлення договору не передбачається.

Спеціалісти Київстару допоможуть батькам підключити тарифний план через мобільний застосунок "Дія". Потрібно заздалегідь переконатися, що свідоцтво про народження дитини відображається в телефоні. З часом оператор анонсує нові переваги користування пакетом "Дитячий".

Раніше Новини.LIVE писали, що корпоративні абоненти Київстару можуть скористатися знижкою 50% на оплату послуги. Йдеться про оренду виділеного сервера в Kyivstar Cloud. Знижена ціна діятиме протягом 12 місяців обслуговування, однак поширюється лише на один сервер.

Також Новини.LIVE розповідали, яку нову Суперсилу запропонував Київстар своїм клієнтам у серпні 2026 року. За кожну оплату тарифного плану будуть нараховувати 100 медіаторів у застосунку Uklon. Їх можна витратити на поїздки і заощадити кошти.

Київстар мобільний оператор мобільний зв'язок
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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