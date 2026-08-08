Київстар запустив вигідний тарифний план за 270 грн: хто може підключити з 7 серпня

Київстар запустив тарифний план для окремої категорії абонентів: хто може підключити
Популярний оператор мобільного зв’язку запропонував спеціальний тарифний план для дітей і підлітків. Абоненти Київстару можуть підключити пакет послуг "Дитячий" на вигідних умовах. Із часом компанія анонсуватиме нові переваги користування для родин із дітьми.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.
Що включає тариф і скільки коштує
Пакет послуг "Дитячий" запустили для абонентів віком від 6 до 16 років. Він коштує 270 грн/міс. або 2 000 грн/рік. У тарифному плані поєднали спеціальні можливості для навчання, спілкування і дозвілля плюс включили додаткові сервіси, які допоможуть батькам контролювати витрати.
За свої гроші клієнти мобільного оператора отримають таке наповнення:
- безлім на дзвінки в мережі;
- 300 хвилин на інші мобільні та міські мережі України;
- 20 ГБ трафіку;
- 50 SMS;
- "Ми разом" — дзвінки на улюблений номер Київстару без коштів на рахунку;
- "Знання без меж" — відсутність тарифікації під час користування державними, освітніми та розважальними сервісами.
Водночас тарифний план не містить Суперсил, денних пакетів і хвилин для міжнародних дзвінків, окрім "Роумінгу як вдома". Додатково передбачена послуга "Ексклюзивний номер" на стандартних умовах, аби батьки могли підключити обрану комбінацію цифр.
"Однією з ключових переваг Дитячого тарифу є захист від непередбачених витрат. Він розроблений так, щоб дитина не могла випадково витратити більше коштів, ніж передбачено умовами тарифу", — уточнили в Київстарі.
Як тільки вичерпаються пакетні хвилини, обсяг мобільного інтернету і повідомлення, додаткова тарифікація застосовуватися не буде. Спеціальні сервіси зможуть активувати лише батьки чи опікуни за потреби.
Як підключити тарифний план "Дитячий"
Місячні пакети доступні для підключення з 7 серпня 2026 року, а річні вийде активувати лише з 13 серпня. Щоб скористатися пропозицією, необхідно відвідати будь-який магазин компанії в Україні. Дистанційне оформлення договору не передбачається.
Спеціалісти Київстару допоможуть батькам підключити тарифний план через мобільний застосунок "Дія". Потрібно заздалегідь переконатися, що свідоцтво про народження дитини відображається в телефоні. З часом оператор анонсує нові переваги користування пакетом "Дитячий".
Раніше Новини.LIVE писали, що корпоративні абоненти Київстару можуть скористатися знижкою 50% на оплату послуги. Йдеться про оренду виділеного сервера в Kyivstar Cloud. Знижена ціна діятиме протягом 12 місяців обслуговування, однак поширюється лише на один сервер.
Також Новини.LIVE розповідали, яку нову Суперсилу запропонував Київстар своїм клієнтам у серпні 2026 року. За кожну оплату тарифного плану будуть нараховувати 100 медіаторів у застосунку Uklon. Їх можна витратити на поїздки і заощадити кошти.