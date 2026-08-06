Послуга від Київстару доступна зі знижкою 50%: хто може скористатися і кому знадобиться

Магазин Київстару, жінка з документами, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Pexels, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Відомий мобільний оператор України запропонував клієнтам знижку 50% на затребувану послугу. Абоненти Київстару можуть заощадити на оренді виділених серверів у дата-центрі компанії. Акція триватиме до 31 грудня 2026 року в межах обслуговування корпоративних клієнтів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Знижка 50% від Київстару

З 6 серпня і до кінця року бізнес-клієнти мобільного оператора можуть орендувати виділений сервер у Kyivstar Cloud за пів ціни. Пропозиція доступна лише тим, хто раніше не користувався послугою в конфігурації HP7000, BL460c Gen10 — Intel® Xeon® Gold 6138 v4 CPU @ 2.00GHz, 80 vCPU256Gb, RAM 2400MHz, 1.5ТБ Storage.

Знижена ціна поширюється на 12 місяців обслуговування, проте не застосовується до додаткових можливостей, доступних для активації в межах Kyivstar Cloud. Вартість інших серверів, підключених на один ЄДРПОУ, буде розраховуватися на загальних умовах, без знижки 50%.

"Виділені сервери дають компаніям більше можливостей, аби керувати власною інфраструктурою: забезпечують гарантовані обчислювальні ресурси, високу продуктивність і гнучкість у налаштуванні середовища відповідно до потреб бізнесу", — пояснили в Київстарі.

Читайте також:

Скільки коштують послуги Kyivstar Cloud

Станом на серпень 2026 року корпоративним абонентам доступні такі послуги:

виділений сервер — 56 000 грн/міс.;

додатковий дисковий простір — 900 грн/міс. за 1 ТБ;

швидкісне сховище даних — 1 750 грн/міс.;

програмне забезпечення від PROXMOX VE — до 62 358,78 грн/рік.

Також новим користувачам виділених серверів доступний тестовий період на 30 днів вартістю 1 грн. Підключення відбувається протягом 10 днів із моменту підписання договору. Щоб замовити обслуговування в межах Kyivstar Cloud, необхідно звернутися до персонального менеджера або залишити заявку на офіційному сайті компанії.

Що ще варто знати укранцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар запустив нову Суперсилу для абонентів. Користувачі можуть отримувати 100 медіаторів за кожну оплату тарифного плану. Їх потрібно витрачати на поїздки в Uklon, які стануть дешевшими завдяки накопиченим бонусам.

Також Новини.LIVE розповідали, що абоненти Київстару можуть замовити ексклюзивний номер зі знижкою 50%. Мобільний оператор продовжив дію вигідної акції до кінця серпня 2026 року. За прості номери доведеться заплатити всього 300 грн замість 600 грн.