Мобильная связь во время отключений света: какие требования хотят утвердить для операторов

Мужчина с телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Министерство цифровой трансформации Украины активно сотрудничает с мобильными операторами в вопросе ужесточения требований к обеспечению бесперебойной работы сети в условиях отключения электроэнергии. Речь идет об увеличении продолжительности работы базовых станций во время блэкаутов. Это является частью комплексной подготовки к потенциально тяжелой зиме.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью главы Минцифры Оксаны Ферчук изданию "Экономическая правда".

Какой продолжительности бесперебойной связи хотят достичь

Мобильные операторы Украины обеспечивают стабильную связь во время отключений света в течение определенного времени благодаря базовым станциям, подключенным к генераторам с запасами топлива или сменными аккумуляторами.

Однако следующая зима может оказаться сложнее предыдущей, поэтому Министерство цифровой трансформации ведет диалог с компаниями об увеличении количества часов автономной работы сети.

"Мы напрямую работаем с мобильными операторами и обсуждаем ужесточение требований к бесперебойному предоставлению связи во время блэкаутов. Хотим увеличить количество часов, в течение которых базовые станции смогут работать", — пояснила Оксана Ферчук.

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В то же время глава Минцифры не уточнила, какие решения помогут достичь поставленных целей. В течение 2024-2025 годов Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций требовал, дабы определенная доля базовых станций в каждой области Украины работала дольше.

В этом помогали запасы топлива и аккумуляторные блоки. Тогда речь шла об обеспечении автономной работы в течение 10 часов. Однако цель на 2026 год — несколько дней бесперебойного доступа к мобильной связи в условиях блэкаута.

Выгодные тарифные планы в августе

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут подключить от Киевстара, Vodafone и lifecell в августе 2026 года. Компании предлагают абонентам такие выгодные тарифные планы:

"ВСЕ РАЗОМ Перевага" от Киевстара — 250 грн/мес.;

Flex Go от Vodafone — 350 грн/мес.;

"Лайфсет М" от lifecell — 175 грн/мес.

Расходы на пакеты услуг можно снизить при переносе мобильного номера в сеть. Все операторы предлагают новым клиентам, воспользовавшимся услугой MNP, приятные скидки. Например, тарифный план Flex Go будет стоить 280 грн без изменения наполнения.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар предоставил скидку 50% корпоративным клиентам до конца 2026 года. Речь идет об аренде выделенного сервиса. Предложение распространяется на 12 месяцев обслуживания, но недоступно для дополнительных услуг компании.

Также Новини.LIVE сообщали, что Киевстар запустил тарифный план для детей от 6 до 16 лет. Подключить его могут только родители и опекуны несовершеннолетних в магазине мобильного оператора. Стоимость составляет 270 грн/мес. или 2 000 грн/год.