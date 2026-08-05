Бюджетные тарифные планы от lifecell: что украинцам подключить за 100 грн в августе

Магазин lifecell, телефон в руке. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Мобильные операторы Украины предлагают клиентам услуги на любой кошелек. Абоненты lifecell могут подключить недорогие тарифные планы всего за 100 грн/мес. Мы выяснили, что пользователи получают за свои деньги по состоянию на август 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт lifecell.

Домашний Интернет за 100 грн от lifecell

Тарифные планы предоплаты "Инет Док", "Инет Е" и "Инет Джи" стоят всего 100 грн/мес. в рамках специальной акции "Инет дома", которая действует до 30 июня 2027 года. Абонентам предоставляется сниженная стоимость в течение первых 90 дней обслуживания. Далее активируется стандартная цена 350 грн/мес.

В зависимости от выбранной технологии пользователи получают:

домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с;

модем без доплаты;

безлимитный трафик;

подключение ONT-терминала.

Среди преимуществ тарифных планов — фиксированная цена до конца 2027 года. Речь идет о стандартной стоимости, которая начинает действовать с 91-го дня обслуживания. Другими словами, не придется беспокоиться о возможном подорожании услуг, даже если цены на другие предложения вырастут.

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Мобильный тарифный план от lifecell

Еще один недорогой пакет услуг называется "Лайфсет S". Он стоит 100 грн/мес. и подходит тем, кому нужен только доступ к интернету. Тарифный план включает домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с по технологии GPON и 10 ГБ мобильного трафика (2 ГБ можно использовать в ЕС).

За минуты разговоров придется платить дополнительно. Стандартная тарификация — 2 грн/мин. на все номера по Украине, включая lifecell. Если не оплатить месяц или 1 день пользования, абонентам предоставляют домашний интернет со скоростью 64 Кбит/с и доступ к пяти общенациональным телеканалам в течение семи дней.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что абонентам Киевстара стала доступна новая Суперсила. Она позволяет получить скидку на поездки в такси. За каждую оплату тарифного плана клиенты мобильного оператора получают 100 медиаторов в Uklon.

Также Новини.LIVE сообщали, что абонентам lifecell предложили уникальную услугу. Мобильный оператор стал первым в Украине, кто предоставляет возможность переноса номера через Дію. То есть нужно лишь воспользоваться функционалом приложения.