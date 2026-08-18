Київстар запропонував вигідний тарифний план за 270 грн: хто і як може підключити

Дівчата гуляють вулицею з телефонами в руках. Фото: Новини.LIVE

Деякі абоненти Київстару можуть підключити вигідний тарифний план усього за 270 грн/міс. Це нова пропозиція від мобільного оператора, розрахована на конкретну категорії клієнтів. Пакет забезпечує багатьма послугами, крім Суперсил і хвилин для міжнародних дзвінків. Ми розібралися, кому доступна активація у 2026 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто може підключити тарифний план від Київстару за 270 грн/міс.

Тарифний план "Дитячий"

В серпні мобільний оператор запустив нову пропозицію спеціально для дітей від 6 до 16 років. Водночас підключити її можуть лише батьки та піклувальники у фізичному магазині Київстару, тобто дистанційна активація послуги для клієнтів не передбачена.

За свої гроші — 270 грн/міс. або 2 000 грн/рік — абоненти отримують:

безлім на дзвінки в мережі;

300 хвилин на інші мобільні та міські мережі України;

20 ГБ трафіку;

50 SMS.

Додатково компанія передбачила сервіс "Ми разом", завдяки якому можна телефонувати на обраний номер Київстару навіть без коштів на рахунку, а також послугу "Знання без меж" — витрати мобільного трафіку під час користування державними, освітніми та розважальними застосунками відсутні.

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До всього, батьки можуть контролювати витрати за тарифним планом та обмежити надання послуг після закінчення пакетного наповнення. За потреби є змога підключити "Ексклюзивний номер" на стандартних умовах для обрання комбінації цифр, яка легко запам'ятається дитині.

Які тарифні плани не подорожчають до кінця 2027 року

Раніше ми розповідали, що lifecell запропонував акцію "Захищені ціни", яка передбачає фіксацію вартості обраних тарифних планів до кінця 2027 року. Необхідно підключити пакет послуг до 31 жовтня, аби виконати умови пропозиції. Після активації не подорожчають:

домашній інтернет на умовах акції "Інет вдома" за тарифним планом "Інет" (пакети послуг "Е", "Док, "Джі", "Дабл", "Гіг", "Гіг Про");

"Лайфсет S", "Лайфсет M", "Лайфсет L" або "Лайфсет XL";

домашній інтернет на умовах акції "Інет вдома+" за тарифним планом "Інет" (пакети послуг "Джі", "Гіг Про");

домашній інтернет на умовах акції "Інет вдома+" за тарифним планом "Інет" (пакети послуг "Е", "Док, "Дабл", "Гіг").

Завдяки акції абоненти lifecell зможуть ефективно контролювати витрати на мобільний зв'язок і бути впевненими у цінах протягом тривалого періоду. Це вигідна пропозиція, враховуючи періодичність перегляду вартості послуг мобільними операторами України протягом останніх років.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар оновив лінійку тарифних планів для корпоративних абонентів. Йдеться про пакети послуг для керування пристроями через мобільну мережу. Користувачам доступна знижка 50% на 12 місяців обслуговування.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть отримати стійкий мобільний зв'язок під час відключень світла. Мінцифри розглядає варіант посилення вимог до забезпечення безперебійної роботи мережі. Зокрема максимальний час 8 годин може збільшитися до кількох днів.