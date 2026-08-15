Вигідні тарифні плани від lifecell: на які послуги не зростуть ціни до кінця 2027 року

Дівчина з телефоном біля магазину lifecell. Фото: Новини.LIVE

Абоненти мобільних операторів сплачують фіксовану ціну за тарифні плани. Однак часто компанії піднімають вартість обслуговування, враховуючи ринкову ситуацію та внутрішні потреби. Клієнти lifecell можуть уникнути несподіваних змін, підключивши один із пакетів послуг, на які поширюється дія акції "Захищені ціни".

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт lifecell.

Які тарифні плани не подорожчають

Абонентам обіцяють незмінну вартість послуг до кінця 2027 року зі спеціальною пропозицією "Захищені ціни". Щоб нею скористатися, потрібно активувати один із обраних тарифних планів у період з 1 липня до 31 жовтня 2026 року включно.

Фіксована плата за обслуговування поширюється на такі пропозиції від мобільного оператора:

домашній інтернет на умовах акції "Інет вдома" за тарифним планом "Інет" (пакети послуг "Е", "Док, "Джі", "Дабл", "Гіг", "Гіг Про");

"Лайфсет S", "Лайфсет M", "Лайфсет L" або "Лайфсет XL";

домашній інтернет на умовах акції "Інет вдома+" за тарифним планом "Інет" (пакети послуг "Джі", "Гіг Про");

домашній інтернет на умовах акції "Інет вдома+" за тарифним планом "Інет" (пакети послуг "Е", "Док, "Дабл", "Гіг").

"Акція "Захищені ціни" допоможе планувати витрати на домашній інтернет, мобільний зв’язок і телебачення та бути впевненими у вартості послуг на тривалий період", — уточнили в компанії.

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Завдяки гарантованим цінам абоненти lifecell мають змогу користуватися повним набором цифрових послуг від мобільного оператора без ризику підняття вартості у майбутньому. Це дозволяє ефективніше контролювати свої витрати, що особливо актуально в умовах економічної нестабільності в Україні.

Мобільний зв'язок під час відключень світла

Раніше ми розповідали, що в Міністерстві цифрової трансформації розглядають можливість посилити вимоги до забезпечення базових станцій зв'язку резервним живленням.

Мобільних операторів України можуть зобов'язати покращити власні потужності, аби надавати українцям доступ до зв'язку в умовах блекауту.

Наразі близько 92% базових станцій здатні функціонувати без електроенергії до 8 годин. Проте у планах Мінцифри збільшити цю тривалість до кількох днів.

Перед ухваленням відповідного рішення планується проведення додаткових консультацій з учасниками ринку, щоб оцінити їх готовність до виконання нових вимог. Адже забезпечення високого рівня автономності потребує від компаній суттєвої підготовки та інвестицій.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар та Vodafone знизили ціни на тарифні плани у серпні 2026 року. Зокрема абоненти, які перенесли мобільний номер у мережу, отримують знижку на послуги. Ми розібралися, скільки вдасться заощадити клієнтам мобільних операторів.

Також Новини.LIVE розповідали, за які тарифні плани lifecell можна платити всього 100 грн на місяць. Деякі пакети послуг пропонують домашній інтернет з великою вигодою. Ми розібралися, що потрібно підключити у серпні 2026 року для отримання важливої послуги.