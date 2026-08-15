Выгодные тарифные планы от lifecell: на какие услуги цены не вырастут до конца 2027 года

Девушка с телефоном возле магазина lifecell. Фото: Новини.LIVE

Абоненты мобильных операторов платят фиксированную цену за тарифные планы. Однако компании часто повышают стоимость обслуживания с учетом рыночной ситуации и внутренних потребностей. Клиенты lifecell могут избежать неожиданных изменений, подключив один из пакетов услуг, на которые распространяется действие акции "Защищенные цены".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт lifecell.

Какие тарифные планы не подорожают

Абонентам обещают неизменную стоимость услуг до конца 2027 года в рамках специального предложения "Защищенные цены". Чтобы воспользоваться им, необходимо активировать один из выбранных тарифных планов в период с 1 июля по 31 октября 2026 года включительно.

Фиксированная плата за обслуживание распространяется на такие предложения от мобильного оператора:

домашний интернет на условиях акции "Инет дома" по тарифному плану "Инет" (пакеты услуг "Е", "Док", "Джи", "Дабл", "Гиг", "Гиг Про");

"Лайфсет S", "Лайфсет M", "Лайфсет L" или "Лайфсет XL";

домашний интернет на условиях акции "Инет дома+" по тарифному плану "Инет" (пакеты услуг "Джи", "Гиг Про");

домашний интернет на условиях акции "Инет дома+" по тарифному плану "Инет" (пакеты услуг "Е", "Док", "Дабл", "Гиг").

"Акция "Защищенные цены" поможет планировать расходы на домашний интернет, мобильную связь и телевидение и быть уверенными в стоимости услуг на длительный период", — уточнили в компании.

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Благодаря гарантированным ценам абоненты lifecell могут пользоваться полным набором цифровых услуг от мобильного оператора без риска повышения стоимости в будущем. Это позволяет эффективнее контролировать свои расходы, что особенно актуально в условиях экономической нестабильности в Украине.

Мобильная связь во время отключений света

Ранее мы сообщали, что в Министерстве цифровой трансформации рассматривают возможность ужесточения требований к обеспечению базовых станций связи резервным питанием.

Мобильных операторов Украины могут обязать улучшить свои мощности, чтобы предоставлять украинцам доступ к связи в условиях блэкаута.

В настоящее время около 92% базовых станций способны функционировать без электроэнергии до 8 часов. Однако в планах Минцифры увеличить эту продолжительность до нескольких дней.

Перед принятием соответствующего решения планируется провести дополнительные консультации с участниками рынка, дабы оценить их готовность к выполнению новых требований. Ведь обеспечение высокого уровня автономности требует от компаний существенной подготовки и инвестиций.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар и Vodafone снизили цены на тарифные планы в августе 2026 года. В частности абоненты, перенесшие мобильный номер в сеть, получают скидку на услуги. Мы разобрались, сколько удастся сэкономить клиентам мобильных операторов.

Также Новини.LIVE рассказывали, за какие тарифные планы lifecell можно платить всего 100 грн в месяц. Некоторые пакеты услуг предлагают домашний интернет с большой выгодой. Мы разобрались, что нужно подключить в августе 2026 года для получения важной услуги.