Тарифы на воду в Украине: эксперт объяснил, почему невозможно установить одну цену для всех

Платежки и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В течение лета 2026 года многие водоканалы повысили тарифы для бытовых потребителей. Однако рост произошел неравномерно: где-то цены выросли в три раза, а где-то — максимум на 10%. Возникает вопрос, почему для разных населенных пунктов нельзя установить одинаковую или приближенную стоимость воды, по примеру электроснабжения.

Об этом эксклюзивно рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире Новини.LIVE.

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Почему тарифы на воду сильно отличаются

Пока в Харькове централизованное водоснабжение стоит 16 грн за кубометр, а водоотведение — 8,5 грн (в общей сложности получается 24,5 грн с НДС), жители Полтавы вынуждены платить 84,9 грн за кубометр. Подобная ситуация наблюдается по всей Украине, где тарифы в населенных пунктах варьируются в несколько раз.

По словам эксперта, этому есть объективное объяснение. Невозможно установить одинаковую стоимость для всех, поскольку в каждом городе уникальные природные условия и обеспеченность водными ресурсами: разные реки и водоемы, из которых осуществляется забор воды.

"К тому же у нас разные возможности водоканалов — есть более старые, которые едва "дышат", есть модернизированные. Также учитывается расстояние от водоканала до населенного пункта. Поэтому ситуация действительно индивидуальна — не может быть одного тарифа для всех", — констатировал Андрей Новак.

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Как изменились тарифы на воду в Украине

Летом 2026 года большинство водоканалов сообщили о росте стоимости услуг водоснабжения и водоотведения. Так, в Ирпене потребители начали платить 82,42 грн/куб вместо 56,88 грн, в Полтаве — 84,9 грн/куб вместо 33,7 грн, в Одессе — 65,54 грн/куб вместо 35,16 грн, в Виннице — 81,07 грн/куб вместо 25,57 грн, в Черновцах — 63,5 грн/куб вместо 27,9 грн.

Перечень населенных пунктов, где жители получают обновленные счета за воду, довольно обширен. Компании объяснили пересмотр цен объективными факторами: не хватает денег на обслуживание сетей, зарплаты работников, покупку оборудования, восстановление поврежденных объектов, оплату электроэнергии и т. д.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцев хотят защитить от повышения тарифов на коммунальные услуги. В Верховной Раде зарегистрировали сразу два законопроекта, направленные на введение новых механизмов сдерживания цен. Инициативы появились в связи с приближением отопительного сезона.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько украинцы будут платить за свет с 1 сентября. Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется неизменным — 4,32 грн за кВт·ч. Ночью стоимость снижается до 2,16 грн за кВт·ч при условии подключения двухзонного счетчика.