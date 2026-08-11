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Главная Экономика Коммунальные услуги хотят защитить от резкого подорожания: что известно

Коммунальные услуги хотят защитить от резкого подорожания: что известно

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2026 05:45
Повышение тарифов хотят сдержать с помощью закона: в Раде зарегистрировали два законопроекта
Люди читают документы, деньги в руках на фоне счетов за коммуналку. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцев могут дополнительно защитить от резкого роста расходов на электроэнергию и коммунальные услуги в кризисный период. В Верховной Раде зарегистрировали сразу два законопроекта, которые предусматривают государственные гарантии и механизмы сдерживания цен. Если инициативы поддержат, правительству придется разработать конкретные механизмы их реализации и определить источники финансирования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Верховную Раду.

Речь идет о законопроектах №15469 "О защите населения от последствий роста стоимости топлива и энергоресурсов" и №15471 "О защите граждан от необоснованного роста тарифов в кризисный период".

Инициативы появились на фоне подготовки к новому отопительному сезону. В парламенте также зарегистрирован ряд других законопроектов, направленных на перезимовку, обеспечение населения энергоресурсами, предоставление льгот и урегулирование вопросов коммунальных услуг.

Что предлагается для защиты от подорожания энергии

Законопроект №15469 предусматривает создание отдельных государственных гарантий для защиты населения от последствий роста стоимости топлива и энергоресурсов. Авторы предлагают закрепить на законодательном уровне меры, призванные снизить влияние подорожания энергоносителей на домохозяйства.

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Среди предложенных направлений:

  • адресные социальные выплаты;
  • государственный контроль за соответствующими рынками;
  • меры по повышению энергоэффективности;
  • диверсификация источников и маршрутов поставки энергоресурсов.

При этом авторы законопроекта предлагают не допускать снижения уровня уже существующей защиты населения. То есть речь идет не об одной конкретной выплате всем украинцам, а о создании более широкой системы государственной поддержки на случай энергетического кризиса.

Украинцев хотят защитить от резкого роста тарифов

Второй законопроект №15471 касается непосредственно жилищно-коммунальных услуг. Документ предлагает ввести специальный механизм государственного контроля за резким повышением тарифов в кризисный период, в частности во время военного положения.

Государство, согласно замыслу авторов, должно гарантировать продолжение мер по защите граждан от необоснованного роста тарифов. В случае принятия законопроекта правительство получит законодательно закрепленную задачу не просто реагировать на рост цен, а обеспечивать определенный уровень защиты потребителей.

Означает ли это замораживание тарифов

Нет, по крайней мере на данном этапе говорить о полной заморозке тарифов нельзя. Законопроекты предусматривают создание механизмов государственной защиты и контроля, однако конкретные правила их работы должны быть дополнительно определены законодательством и решениями правительства.

Если парламент примет соответствующие документы, Кабмину предлагается в течение трех месяцев подготовить необходимые законодательные изменения, определить источники финансирования и привести собственные нормативные акты в соответствие.

Откуда возьмут деньги

Авторы законопроектов допускают использование различных источников. В частности, речь идет об оптимизации и сокращении неэффективных бюджетных расходов, международной помощи и других источниках, не запрещенных законодательством.

То есть потенциальная поддержка населения будет зависеть не только от принятия самих законов, но и от того, какие средства государство сможет направить на реализацию предусмотренных мер.

Что происходит с тарифами сейчас

На рынке газа для бытовых потребителей в 2026 году действуют действующие правила, а тариф на распределение газа, установленный НКРЭКП, в период военного положения должен оставаться без изменений. В то же время расходы домохозяйств зависят не только от цены самого энергоносителя. На конечные платежи также влияют тарифы на электроэнергию, воду, тепло и другие коммунальные услуги, а для части населения — размер субсидий и льгот.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какими будут цены на коммунальные услуги осенью. Известно, что с 1 сентября тарифы на газ и электроэнергию для населения не изменятся. Электроэнергия будет стоить 4,32 гривен за кВт·ч, а газ для клиентов "Нафтогаза" — 7,96 гривен за кубометр.

Также Новини.LIVE писали, что участники боевых действий имеют право на компенсацию 75% стоимости жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных социальных нормативов. Средства за август обычно поступают около 5 сентября, хотя из-за технических задержек выплата может произойти позже.

тарифы коммунальные услуги деньги
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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