Ночной тариф в Украине: сколько будет стоить киловатт электроэнергии с 1 сентября и когда окупится счетчик

Ночной тариф с 1 сентября: какой будет цена за киловатт для бытовых потребителей
Правительство решило пока не менять тариф на электроэнергию для населения. Он останется в силе как минимум до 31 октября 2026 года. Таким образом, с 1 сентября украинцы будут по-прежнему платить 4,32 грн за каждый киловатт-час. В то же время отдельные потребители смогут платить меньше.
О том, сколько будет стоить киловатт электроэнергии для владельцев двухзонных счетчиков с 1 сентября 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Что будет с тарифами на электроэнергию с 1 сентября
Еще в апреле бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что повышение тарифов на электроэнергию в ближайшее время не планируется. С тех пор никаких официальных решений об изменении цены не принималось, поэтому в начале осени для бытовых потребителей тариф составит 4,32 грн за киловатт-час.
Для тех, кто отапливает жилье электроэнергией, в новом отопительном сезоне по-прежнему будет действовать льготный тариф. Он будет действовать с 1 октября по 30 апреля.
Если за месяц будет использовано до 2 000 кВт-ч, электроэнергия будет стоить 2,64 грн за кВт-ч. Если же потребление превысит этот лимит, за дополнительные киловатты придется платить уже по стандартной цене — 4,32 грн за кВт-ч.
Для остальных бытовых потребителей есть еще один способ сократить расходы — перейти на ночной тариф.
Как работает ночной тариф на электроэнергию в Украине
В компании Yasno объясняют, что обычный счетчик учитывает всю электроэнергию по одной цене, а двухзонный разделяет потребление на дневной и ночной периоды:
- с 07:00 до 23:00 — действует стандартный тариф 4,32 грн за кВт-ч;
- с 23:00 до 07:00 стоимость вдвое ниже — всего 2,16 грн за кВт-ч.
Поэтому, если стиральную машину, бойлер, посудомоечную машину или другие мощные электроприборы включать преимущественно ночью, можно заметно сократить расходы на электроэнергию.
Сколько можно сэкономить и как долго окупается двухзонный счетчик
По подсчетам компании ДТЭК, владельцы двухзонных счетчиков в среднем могут сэкономить:
- при потреблении 200 кВт-ч — около 108 грн;
- при потреблении 500 кВт-ч — примерно 270 грн;
- при потреблении 1000 кВт-ч — до 540 грн.
Больше всего такая система выгодна для домохозяйств с бойлерами, семей, в которых 30–50 % электроэнергии используется в ночное время, а также владельцев электроотопления, тепловых насосов или электрокотлов.
Стоит также учитывать, что именно потребитель приобретает двухзонный счетчик и оплачивает работы по его установке. Поэтому стоит все тщательно просчитать, чтобы узнать, выгодно ли вам переходить на ночной тариф и как быстро окупится инвестиция. Для этого можно воспользоваться специальным калькулятором на сайте ДТЭК.
Получается, что срок окупаемости двухзонного счетчика напрямую зависит от того, сколько электроэнергии потребляет семья. Например, если ежемесячно используется около 300 кВт-ч, затраты на установку такого прибора могут окупиться примерно за 25 месяцев.
Ранее Новини.LIVE писали, что осенью и зимой украинцы начинают больше платить за коммунальные услуги из-за начала отопительного сезона. Поэтому многих граждан интересует, изменятся ли цены на газ и электроэнергию с 1 сентября 2026 года.
Также Новини.LIVE сообщали, что пока что поставщики газа определились с тарифами на август. Большинство украинцев и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр. Именно такая цена действует для почти 98% бытовых потребителей.