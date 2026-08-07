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Главная Экономика Ночной тариф с 1 сентября: какой будет цена за киловатт для бытовых потребителей

Ночной тариф с 1 сентября: какой будет цена за киловатт для бытовых потребителей

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Дата публикации 7 августа 2026 07:25
Ночной тариф в Украине: сколько будет стоить киловатт электроэнергии с 1 сентября и когда окупится счетчик
Стоимость электроэнергии для владельцев двухзонных счетчиков с 1 сентября. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Правительство решило пока не менять тариф на электроэнергию для населения. Он останется в силе как минимум до 31 октября 2026 года. Таким образом, с 1 сентября украинцы будут по-прежнему платить 4,32 грн за каждый киловатт-час. В то же время отдельные потребители смогут платить меньше.

О том, сколько будет стоить киловатт электроэнергии для владельцев двухзонных счетчиков с 1 сентября 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Что будет с тарифами на электроэнергию с 1 сентября

Еще в апреле бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что повышение тарифов на электроэнергию в ближайшее время не планируется. С тех пор никаких официальных решений об изменении цены не принималось, поэтому в начале осени для бытовых потребителей тариф составит 4,32 грн за киловатт-час.

Для тех, кто отапливает жилье электроэнергией, в новом отопительном сезоне по-прежнему будет действовать льготный тариф. Он будет действовать с 1 октября по 30 апреля.

Если за месяц будет использовано до 2 000 кВт-ч, электроэнергия будет стоить 2,64 грн за кВт-ч. Если же потребление превысит этот лимит, за дополнительные киловатты придется платить уже по стандартной цене — 4,32 грн за кВт-ч.

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Для остальных бытовых потребителей есть еще один способ сократить расходы — перейти на ночной тариф.

Как работает ночной тариф на электроэнергию в Украине

В компании Yasno объясняют, что обычный счетчик учитывает всю электроэнергию по одной цене, а двухзонный разделяет потребление на дневной и ночной периоды:

  • с 07:00 до 23:00 — действует стандартный тариф 4,32 грн за кВт-ч;
  • с 23:00 до 07:00 стоимость вдвое ниже — всего 2,16 грн за кВт-ч.

Поэтому, если стиральную машину, бойлер, посудомоечную машину или другие мощные электроприборы включать преимущественно ночью, можно заметно сократить расходы на электроэнергию.

Сколько можно сэкономить и как долго окупается двухзонный счетчик

По подсчетам компании ДТЭК, владельцы двухзонных счетчиков в среднем могут сэкономить:

  • при потреблении 200 кВт-ч — около 108 грн;
  • при потреблении 500 кВт-ч — примерно 270 грн;
  • при потреблении 1000 кВт-ч — до 540 грн.
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Сколько можно сэкономить, подключив ночной тариф на электроэнергию. Фото: Скриншот/ДТЭК

Больше всего такая система выгодна для домохозяйств с бойлерами, семей, в которых 30–50 % электроэнергии используется в ночное время, а также владельцев электроотопления, тепловых насосов или электрокотлов.

Стоит также учитывать, что именно потребитель приобретает двухзонный счетчик и оплачивает работы по его установке. Поэтому стоит все тщательно просчитать, чтобы узнать, выгодно ли вам переходить на ночной тариф и как быстро окупится инвестиция. Для этого можно воспользоваться специальным калькулятором на сайте ДТЭК.

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Сколько времени окупается двухзонный счетчик. Фото: Скриншот/ДТЭК

Получается, что срок окупаемости двухзонного счетчика напрямую зависит от того, сколько электроэнергии потребляет семья. Например, если ежемесячно используется около 300 кВт-ч, затраты на установку такого прибора могут окупиться примерно за 25 месяцев.

Ранее Новини.LIVE писали, что осенью и зимой украинцы начинают больше платить за коммунальные услуги из-за начала отопительного сезона. Поэтому многих граждан интересует, изменятся ли цены на газ и электроэнергию с 1 сентября 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что пока что поставщики газа определились с тарифами на август. Большинство украинцев и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр. Именно такая цена действует для почти 98% бытовых потребителей.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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