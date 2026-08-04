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Главная Экономика Цена за куб газа и кВт электричества с 1 сентября: сколько будут платить украинцы осенью

Цена за куб газа и кВт электричества с 1 сентября: сколько будут платить украинцы осенью

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 05:55
Тарифы в Украине: сколько будет стоить киловатт электроэнергии и кубометр газа с 1 сентября
Стоимость газа и электроэнергии в Украине осенью 2026 года. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Осенью и зимой украинцы традиционно тратят больше на коммунальные услуги, ведь впереди отопительный сезон. Поэтому многих интересует, изменятся ли тарифы на газ и электроэнергию с 1 сентября 2026 года.

О том, сколько украинцы будут платить за электричество и газ с 1 сентября 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей с 1 сентября

Кабинет Министров продлил действие действующего тарифа на электроэнергию для населения как минимум до 31 октября 2026 года. Это означает, что с 1 сентября украинцы и в дальнейшем будут оплачивать электроэнергию по тарифу 4,32 грн за 1 кВт-ч.

Ранее о том, что тариф пока не будет пересматриваться, сообщала бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко. С тех пор никаких официальных заявлений об изменении стоимости электроэнергии не было, поэтому в начале осени для бытовых потребителей ничего не изменится.

Для украинцев, использующих электроэнергию для отопления жилья, в новом отопительном сезоне продолжит действовать льготный тариф. Он будет применяться с 1 октября по 30 апреля:

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  1. Если за месяц будет использовано не более 2 000 кВт-ч, стоимость электроэнергии составит 2,64 грн за кВт-ч.
  2. Если же этот объем будет превышен, дополнительные киловатты будут оплачиваться уже по стандартному тарифу — 4,32 грн за кВт-ч.

Без изменений останется и ночной тариф для владельцев двухзонных счетчиков. В период с 23:00 до 07:00 электроэнергия будет стоить 2,16 грн за кВт-ч, то есть вдвое дешевле дневного тарифа.

Какой будет цена на газ для населения с 1 сентября

Без изменений с 1 сентября останется и стоимость природного газа для большинства украинцев. Бытовые потребители, пользующиеся услугами ГК "Нафтогаз Украины", а это около 98% всех домохозяйств, и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр.

В компании напомнили, что тарифный план "Фиксированный" действует до 30 апреля 2027 года, поэтому в ближайшее время повышения цены на газ не предвидится.

По условиям этого тарифа стоимость природного газа составляет 7,96 грн за кубометр, а воспользоваться им могут не только действующие клиенты компании, но и новые потребители. Для этого при оформлении заявки на подключение необходимо выбрать тарифный план "Фиксированный".

Также украинцам следует учитывать, что оплачивать потребленный газ необходимо ежемесячно. Крайний срок — до 25 числа месяца, следующего за расчетным.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 августа в Украине начнут действовать новые тарифы на передачу электроэнергии через сети "Укрэнерго". Но для обычных людей это ничего не изменит — цена за киловатт останется прежней.

Также Новини.LIVE сообщали, что поставщики газа установили новые цены на август 2026 года. Для большинства населения они не изменились. Почти 98% клиентов и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр газа.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия газ
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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