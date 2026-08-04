Тарифи в Україні: скільки коштуватиме кіловат електрики та кубометр газу з 1 вересня

Вартість газу та електрики в Україні восени 2026 року. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Восени та взимку українці традиційно більше витрачають на комунальні послуги, адже попереду опалювальний сезон. Тому багатьох цікавить, чи зміняться тарифи на газ та електроенергію з 1 вересня 2026 року.

Про те, скільки платитимуть українці за електрику та газ з 1 вересня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Вартість електрики для побутових споживачів з 1 вересня

Кабінет Міністрів продовжив дію чинного тарифу на електроенергію для населення щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Це означає, що з 1 вересня українці й надалі оплачуватимуть електроенергію за тарифом 4,32 грн за 1 кВт-год.

Раніше про те, що тариф поки не переглядатимуть, повідомляла колишня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Відтоді жодних офіційних заяв про зміну вартості електроенергії не було, тому на початку осені для побутових споживачів нічого не зміниться.

Для українців, які використовують електроенергію для опалення житла, у новому опалювальному сезоні продовжить діяти пільговий тариф. Він застосовуватиметься з 1 жовтня до 30 квітня:

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Якщо за місяць буде використано не більше 2 000 кВт-год, вартість електроенергії становитиме 2,64 грн за кВт-год. Якщо ж цей обсяг буде перевищено, додаткові кіловати оплачуватимуться вже за стандартним тарифом — 4,32 грн за кВт-год.

Без змін залишиться і нічний тариф для власників двозонних лічильників. У період із 23:00 до 07:00 електроенергія коштуватиме 2,16 грн за кВт-год, тобто вдвічі дешевше за денний тариф.

Якою буде ціна на газ для населення з 1 вересня

Без змін із 1 вересня залишиться й вартість природного газу для більшості українців. Побутові споживачі, які користуються послугами ГК "Нафтогаз України", а це близько 98% усіх домогосподарств, і надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр.

У компанії нагадали, що тарифний план "Фіксований" діє до 30 квітня 2027 року, тому найближчим часом підвищення ціни на газ не передбачається.

За умовами цього тарифу вартість природного газу становить 7,96 грн за кубометр, а скористатися ним можуть не лише чинні клієнти компанії, а й нові споживачі. Для цього під час оформлення заявки на приєднання потрібно обрати тарифний план "Фіксований".

Також українцям слід враховувати, що оплачувати використаний газ необхідно щомісяця. Кінцевий термін — до 25 числа місяця, що настає після розрахункового.

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 серпня в Україні почнуть діяти нові тарифи на передачу електроенергії через мережі "Укренерго". Але для звичайних людей це нічого не змінить — ціна за кіловат залишиться такою ж.

Також Новини.LIVE розповідали, що постачальники газу встановили нові ціни на серпень 2026 року. Для більшості населення вони не змінилися. Майже 98% клієнтів й надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр газу.