Постачальники газу оновили цінники: скільки коштує кубометр палива для населення з 1 серпня

Вартість газу в Україні з 1 серпня. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Постачальники газу в Україні повідомили, скільки коштуватиме газ для населення у серпні 2026 року. Для більшості споживачів нічого не зміниться — ціни залишаються такими ж, як і раніше. Майже 98% побутових клієнтів, які користуються послугами "Нафтогазу", й надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр газу.

Про те, які ціни встановили постачальники газу у серпні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на консультаційний центр для населення "ГазПравда".

Скільки коштуватиме газ для більшості українців у серпні

У "Нафтогазі" повідомили, що тариф "Фіксований" продовжили до 30 квітня 2027 року. Це означає, що до цієї дати вартість газу для побутових споживачів за цим тарифом підвищувати не планують — вона становитиме 7,96 грн за кубометр.

Умови тарифу "Фіксований" від Нафтогазу. Фото: Скриншот

Перейти на інший тариф можна лише за власним бажанням, якщо клієнт сам його змінить. Нові споживачі також можуть обрати тариф "Фіксований" під час підключення до газопостачання.

Які тарифи пропонують інші постачальники

Сьогодні газ для населення постачають вісім компаній. Половина з них працює лише з річними фіксованими тарифами, а ще чотири пропонують клієнтам вибір між річною та щомісячною ринковою ціною.

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У серпні 2026 року діють такі тарифи за кубометр газу:

ГК "Нафтогаз України" — річний тариф 7,96 грн/куб.м. "Тернопільоблгаз Збут" — річний тариф 7,96 грн/куб.м. "Прикарпат Енерго Трейд" — річний тариф 7,98 грн/куб.м. "ОККО Контракт" ("Галнафтогаз") — річний тариф 7,99 грн/куб.м. "Львівенергозбут" — річний тариф 8,20 грн/куб.м, місячний тариф — 27,50 грн/куб.м. YASNO ("Київські енергетичні послуги") — річний і місячний тарифи однакові — 8,46 грн/куб.м. YASNO ("Дніпровські енергетичні послуги") — річний і місячний тарифи становлять 8,46 грн/куб. м. "СвітлоГаз" ("Ритейл Сервіс") — річний тариф 9,99 грн/куб. м, місячний тариф — 27,59 грн/куб. м.

Які ціни встановили постачальники газу у серпні. Фото: Скриншот

Основним варіантом для більшості українців залишаються саме річні тарифи, адже вони мають фіксовану ціну до 30 квітня 2027 року. Їхня вартість зараз становить від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. За бажанням споживачі можуть перейти на місячний тариф, де ціна залежить від ринку. У серпні вона коливається від 8,46 до 27,59 грн за кубометр.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці, які користуються пільгами чи отримують субсидію, можуть розраховувати на державну допомогу при оплаті газу лише в межах установлених норм. Для кожної категорії одержувачів ці ліміти різні.

Також Новини.LIVE розповідали, що з 1 серпня в Україні почнуть діяти нові тарифи на передачу електроенергії магістральними мережами. Водночас для побутових споживачів нічого не зміниться — вони й надалі платитимуть за світло за чинною ціною.