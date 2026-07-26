Норми споживання для пільговиків: скільки кубометрів газу оплачує держава у 2026 році

Пільги на оплату газу у 2026 році. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які мають право на пільги або житлові субсидії, можуть отримати допомогу від держави на оплату газу лише в межах установлених норм споживання. Для різних категорій громадян діють свої ліміти.

Про те, скільки кубометрів газу покриває держава пільговикам у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Яку площу враховують при оформленні пільги

Держава компенсує лише певний соціальний обсяг газу. Якщо людина використала більше, ніж передбачено нормою, за додаткові кубометри доведеться платити самостійно за повним тарифом. Такі правила визначені постановою Кабінету Міністрів України №409.

Під час розрахунку допомоги на опалення газом беруть до уваги площу житла. Для більшості домогосподарств діє така норма:

21 квадратний метр опалюваної площі на кожного члена сім’ї;

ще 10,5 квадратного метра додатково на все домогосподарство.

Для сімей ветеранів війни, у складі яких є лише непрацездатні особи, передбачені більші норми. У такому випадку враховують:

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42 квадратних метри на кожного пільговика;

додатково 21 квадратний метр на сім’ю.

Скільки газу покриває держава пільговикам у 2026 році

Обсяг газу, який покривається пільгою, залежить від того, яке обладнання встановлене в будинку чи квартирі. На одну людину діють такі норми:

газова плита та централізована гаряча вода — 3,3 кубометра на місяць;

газова плита без гарячого водопостачання і без газової колонки — 5,4 кубометра;

газова плита разом із газовою колонкою — 10,5 кубометра.

Для будинків з індивідуальним газовим опаленням використовується норма 4 кубометри газу на кожен квадратний метр опалюваної площі на місяць.

Під час розрахунку цей показник додатково коригують спеціальним коефіцієнтом. Він залежить від регіону, де розташоване житло, а також від кількості поверхів у будинку.

Саме за цією формулою визначають обсяг газу, оплату якого частково бере на себе держава.

Як виплачують пільги та субсидії в Україні

В Україні допомога на оплату комунальних послуг надходить у грошовій формі — на банківські рахунки або через поштові відділення.

Встановлені нормативи показують, скільки газу держава готова компенсувати. Якщо людина витратила менше газу, ніж передбачено лімітом, зекономлені кошти залишаються у неї.

Такий підхід має стимулювати українців економніше використовувати енергоресурси та робити свої оселі більш енергоефективними.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні державна допомога передбачена не тільки для військових зі статусом учасника бойових дій, а й для деяких членів їхніх родин. Зокрема, дружини УБД можуть отримувати певні соціальні пільги, якщо це передбачено законом.

Також Новини.LIVE розповідали, що статус "Ветеран праці" також дає можливість користуватися державними пільгами та підтримкою. Однак його оформити можуть лише ті люди, які мають необхідний трудовий стаж або інші законні підстави.