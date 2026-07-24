Переваги пенсійного посвідчення: які знижки та пільги можна отримати з цим документом у серпні

Що дає пенсійне посвідчення в Україні. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Пенсійне посвідчення — це документ, який підтверджує право людини на низку пільг і державних гарантій. У серпні 2026 року українські пенсіонери зможуть скористатися безплатним проїздом, оформити знижку на автоцивілку, отримати ліки за державною програмою та на інші переваги.

Про те, які знижки та пільги зможуть отримати українці з пенсійним посвідченням у серпні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Безплатний проїзд для пенсіонерів у серпні

Пенсіонери за віком можуть безплатно користуватися міським громадським транспортом. Це стосується автобусів, тролейбусів і трамваїв. Також пільга поширюється на приміські електрички та окремі автобусні маршрути приміського сполучення.

Однак безплатний проїзд не діє в метро, маршрутках, таксі та поїздах далекого сполучення.

Пільги при сплаті земельного податку для пенсіонерів

Пенсіонери можуть бути звільнені від сплати земельного податку, якщо площа ділянки не перевищує встановлені законом норми:

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до 0,10 га — у містах;

до 0,15 га — у селищах;

до 0,25 га — у селах.

Також податок не потрібно сплачувати за земельні ділянки:

до 0,10 га — для дачного будівництва;

до 0,01 га — для індивідуального гаража;

до 0,12 га — для ведення садівництва.

Хто з пенсіонерів може не платити за комунальні послуги у серпні

Для окремих категорій пенсіонерів передбачена 100-відсоткова компенсація витрат на житлово-комунальні послуги. Йдеться про людей, які до виходу на пенсію працювали за певними професіями, після завершення роботи залишилися жити в сільській місцевості та відповідають вимогам законодавства.

Таку пільгу можуть отримати колишні педагоги, медичні працівники, працівники бібліотек і музеїв, а також спеціалісти у сфері захисту рослин.

Які додаткові пільги можуть отримати пенсіонери у серпні

Пенсіонери можуть скористатися державною програмою "Доступні ліки". За електронним рецептом від сімейного лікаря можна отримати окремі препарати безплатно або з частковою доплатою.

До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, бронхіальної астми та інших хронічних хвороб.

За потреби пенсіонери можуть звернутися до системи безоплатної правничої допомоги. Там можна отримати юридичну консультацію, допомогу з оформленням заяв, скарг та інших документів, а також роз'яснення щодо захисту своїх прав.

Окрім того, пенсіонери, які працюють як фізичні особи-підприємці, не зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок за себе.

Водії пенсійного віку можуть оформити поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності зі знижкою 50%. Але є умова: об'єм двигуна автомобіля не повинен перевищувати 2 500 кубічних сантиметрів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що родини, у яких пенсію через втрату годувальника отримують двоє або більше людей, тепер гарантовано матимуть не менше 10 020 гривень на місяць. Це також стосується сімей, де є двоє чи більше дітей загиблих військових.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні розмір пенсії залежить не тільки від стажу та зарплати. Для окремих категорій людей передбачені додаткові доплати від держави — від кількох сотень до кількох тисяч гривень щомісяця.