Додаткові гроші для українців 60+: хто та які доплати отримає у серпні 2026 року

Надбавки для пенсіонерів у серпні 2026 року. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Розмір пенсії в Україні залежить не лише від страхового стажу та зарплати, з якої сплачували внески. Деякі категорії громадян можуть отримувати додаткові державні доплати. Їх сума варіюється від сотень до кількох тисяч гривень щомісяця.

Про те, які доплати та надбавки до пенсії можуть отримувати українці похилого віку у серпні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

На які доплати до пенсії можна розраховувати в Україні у серпні

Частину надбавок Пенсійний фонд України призначає автоматично. Але за деякими надбавками потрібно звертатися самостійно — подати заяву та підтвердити право на виплат. Ось кілька найрозповсюдженіших видів доплат, які варто перевірити пенсіонерам:

Доплата за вік

Після досягнення певного віку пенсіонерам можуть нараховувати щомісячну компенсаційну виплату:

300 гривень — після 70 років;

456 гривень — після 75 років;

570 гривень — після 80 років.

Ця доплата призначається автоматично, якщо розмір пенсії не перевищує встановлений урядом ліміт.

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Додаткову щомісячну виплату можуть оформити пенсіонери, які відповідають певним умовам:

вони живуть самі;

їм 80 років або більше;

отримують пенсію за віком;

мають медичний висновок про потребу в постійному догляді.

Для оформлення такої доплати потрібно звернутися до Пенсійного фонду та надати необхідні документи.

Надбавка за додатковий страховий стаж

Якщо людина має більше страхового стажу, ніж потрібно для призначення пенсії, вона може отримувати доплату за кожен додатковий рік роботи.

Розмір такої виплати залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тому сума може змінюватися разом із державними соціальними стандартами.

Доплата для почесних донорів

Люди зі статусом "Почесний донор України" мають право на додаткову виплату до пенсії. Її розмір становить 10% від прожиткового мінімуму, а тому сума може змінюватися після перегляду соціальних показників. Проте з 2026 року новим донорам така пенсійна доплата вже не призначається.

Виплати за особливі заслуги перед державою

Окремі громадяни можуть отримувати підвищені пенсійні виплати за значний внесок перед Україною. До таких категорій належать:

Герої України;

люди, відзначені державними нагородами;

представники науки, культури та спорту;

інші особи, визначені законодавством.

Розмір цієї надбавки залежить від конкретної категорії та може становити від кількох сотень до кількох тисяч гривень.

Додаткові виплати для ветеранів

Для окремих категорій ветеранів передбачені спеціальні доплати. Зокрема, йдеться про:

учасників бойових дій;

людей з інвалідністю внаслідок війни;

членів сімей загиблих захисників України;

інших осіб із відповідним статусом.

Сума виплати залежить від категорії та статусу пенсіонера.

Підвищення пенсії для працюючих пенсіонерів

Пенсіонери, які після виходу на пенсію продовжують офіційно працювати, можуть отримати перерахунок виплат. Якщо за цей час накопичився додатковий страховий стаж, пенсія може зрости на кількасот гривень або більше.

Додаткова виплата до Дня Незалежності

У серпні частина українців отримає разову грошову допомогу до Дня Незалежності. Розмір виплати залежить від категорії отримувача і становить від 450 до 3 100 гривень. У більшості випадків гроші нарахують автоматично, але є і ті, кому потрібно подати заяву.

Люди похилого віку отримають кошти разом із серпневою пенсією. Допомогу виплатять ветеранам війни, людям з інвалідністю внаслідок війни, сім'ям загиблих захисників, жертвам нацистських переслідувань та іншим категоріям, передбаченим законом.

Тобто сам статус пенсіонера не є підставою для цієї виплати. Отримати гроші зможуть лише ті громадяни похилого віку, які належать до однієї з визначених законом пільгових категорій.

Як перевірити, чи є право на доплату

Не всі надбавки призначаються автоматично. Якщо людина має право на додаткову виплату, але її немає у пенсійній справі, варто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду або перевірити інформацію через особистий кабінет на офіційному порталі ПФУ.

Можливо, щоб розмір виплат збільшився, потрібно подати відповідну заяву або надати додаткові документи, що підтверджують право на надбавку.

Раніше Новини.LIVE писали, що у серпні 2026 року люди з інвалідністю й надалі отримуватимуть пенсії та державні виплати у вже підвищених розмірах. Розмір допомоги залежить від групи інвалідності, страхового стажу, а також від статусу людини — чи є вона військовим, ветераном або постраждала через аварію на ЧАЕС.

Також Новини.LIVE розповідали, що дехто з пенсіонерів може отримати одноразову виплату від Пенсійного фонду. Це кошти, які не були виплачені раніше через затримку з перерахунком пенсії або оформленням документів. Тепер їх перерахують одним платежем.