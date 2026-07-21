Додаткові гроші для пенсіонерів: хто може отримати неочікувану виплату від ПФУ

Додаткові гроші для пенсіонерів. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Деякі українські пенсіонери можуть несподівано отримати одноразову виплату від Пенсійного фонду. Але це не нова допомога від держави. Йдеться про гроші, які люди мали отримати раніше, але через затримку з перерахунком пенсії або поданням документів їх виплатять пізніше одним платежем.

Про те, кому з пенсіонерів можуть виплатити гроші за минулі періоди та що потрібно для цього зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на видання "На Пенсії".

Хто з пенсіонерів може отримати гроші "заднім числом"

Найчастіше така ситуація стосується пенсіонерів, які після виходу на пенсію продовжували офіційно працювати. За цей час вони накопичують додатковий страховий стаж, через що Пенсійний фонд переглядає розмір пенсії.

За законом підвищена пенсія має нараховуватися з 1 квітня. Проте на практиці перерахунок іноді затримується, адже роботодавці не завжди вчасно подають інформацію про сплату єдиного соціального внеску. Через це Пенсійний фонд отримує потрібні дані із запізненням.

Після завершення перерахунку пенсіонеру виплачують не лише збільшену пенсію, а й усю різницю за попередні місяці. Саме тому одноразова сума може бути значно більшою за звичайну щомісячну виплату.

Читайте також:

Кому ще можуть нарахувати додаткові гроші

Донарахування можуть отримати й ті пенсіонери, які після призначення пенсії:

оформили право на надбавки чи інші доплати;

підтвердили вищу зарплату для розрахунку пенсії;

подали документи про страховий стаж, що раніше не був врахований.

У таких випадках Пенсійний фонд визначає дату, з якої людина мала право на більшу пенсію, і виплачує всі недоотримані кошти за минулий період.

Чи потрібно писати заяву до ПФУ

Для працюючих пенсіонерів перерахунок проводиться автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

А ось якщо потрібно додати документи про стаж, зарплату чи оформити надбавку, без особистого звернення не обійтися. Після перевірки документів фахівці переглянуть розмір пенсії та, якщо будуть підстави, виплатять компенсацію.

Раніше Новини.LIVE писали, що громадяни похилого віку та люди з інвалідністю можуть переїхати до державних пансіонатів, де їм надають житло, догляд, медичну допомогу та підтримку в побуті. Але проживання в такому закладі може вплинути на розмір їх пенсії.

Також Новини.LIVE розповідали, що у серпні 2026 року деяким українцям похилого віку автоматично перерахують пенсії через вікові доплати. Таку надбавку призначають після досягнення певного віку, але отримують її не всі.