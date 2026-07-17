Місце в державному будинку престарілих: який відсоток пенсії доведеться віддавати закладу

Скільки коштує проживання в державному будинку пристарілих. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Пенсіонери та громадяни з інвалідністю можуть оформити проживання у державних будинках для людей похилого віку. Там забезпечують житло, догляд, медичний супровід і допомогу в повсякденному житті. Однак перебування в таких закладах суттєво впливає на розмір пенсії.

Про те, хто може поселитись в державних будинках пристарілих та скільки це коштує у 2026 році, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на профільне видання "НаПенсії".

Хто може поселитися в будинку для людей похилого віку та що для цього потрібно

Спочатку потрібно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення. Там пояснять, які документи необхідно зібрати. Подати заяву на проживання можуть:

люди з інвалідністю І або ІІ групи;

люди, які досягли пенсійного віку;

громадяни, які через стан здоров'я потребують постійного догляду та сторонньої допомоги.

Після цього заявник проходить медичне обстеження. Сімейний лікар або терапевт оцінює стан здоров'я, перевіряє інформацію про щеплення та за потреби направляє на додаткові обстеження.

Також потрібно отримати довідку про відсутність інфекційних захворювань і пройти огляд у психіатра. Саме він визначає, який заклад найбільше підходить людині — геріатричний пансіонат чи психоневрологічний інтернат.

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Після збору всіх документів їх передають до Управління праці та соціального захисту населення. Остаточне рішення ухвалює спеціальна комісія. Якщо є вільні місця, людину можуть поселити одразу. Якщо ні — її ставлять у чергу.

Чи потрібно платити за проживання

В Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області пояснили, що люди, які перебувають на повному державному утриманні, продовжують отримувати частину своєї пенсії. Зазвичай це 25% від призначеної суми.

Якщо пенсія більша за вартість утримання в закладі, пенсіонеру виплачують різницю. При цьому сума виплат не може бути меншою за 25% пенсії.

Пенсія за особливі заслуги перед Україною виплачується повністю навіть під час проживання в державному геріатричному закладі.

Якщо пенсіонер має непрацездатних утриманців, 25% пенсії отримує він сам, а решту, але не більше 50% від призначеної пенсії, виплачують членам його сім'ї.

Для дітей-сиріт, які перебувають на повному державному утриманні, пенсія у зв'язку з втратою годувальника зберігається повністю. Інші діти, які перебувають на державному утриманні, отримують 50% такої пенсії, і ці кошти перераховуються на їхні особисті банківські рахунки.

Раніше Новини.LIVE писали, що якщо людина отримувала зарплату "в конверті", під час оформлення пенсії можуть виникнути проблеми. Але навіть у такій ситуації можна розраховувати на пенсію або державну допомогу.

Також Новини.LIVE розповідали, що якщо для пенсії не вистачає страхового стажу, можна звернутися за державною соціальною допомогою. Її розмір визначають залежно від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність.