Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Переезд в государственный пансионат для пенсионеров: сколько платят жильцы в 2026 году

Переезд в государственный пансионат для пенсионеров: сколько платят жильцы в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 05:45
Место в государственном доме престарелых: какой процент пенсии придется отдавать учреждению
Сколько стоит проживание в государственном доме престарелых. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионеры и граждане с инвалидностью могут оформить проживание в государственных домах престарелых. Там им предоставляют жилье, уход, медицинское сопровождение и помощь в повседневной жизни. Однако пребывание в таких учреждениях существенно влияет на размер пенсии.

О том, кто может поселиться в государственных домах престарелых и сколько это будет стоить в 2026 году, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на профильное издание "НаПенсии".

Кто может поселиться в доме престарелых и что для этого нужно

Сначала нужно обратиться в Управление труда и социальной защиты населения. Там объяснят, какие документы необходимо собрать. Подать заявление на проживание могут:

  • люди с инвалидностью I или II группы;
  • люди, достигшие пенсионного возраста;
  • граждане, которые в связи с состоянием здоровья нуждаются в постоянном уходе и посторонней помощи.

После этого заявитель проходит медицинское обследование. Семейный врач или терапевт оценивает состояние здоровья, проверяет информацию о прививках и, при необходимости, направляет на дополнительные обследования.

Также необходимо получить справку об отсутствии инфекционных заболеваний и пройти осмотр у психиатра. Именно он определяет, какое учреждение больше всего подходит человеку — гериатрический пансионат или психоневрологический интернат.

Читайте также:

После сбора всех документов их передают в Управление труда и социальной защиты населения. Окончательное решение принимает специальная комиссия. Если есть свободные места, человека могут поселить сразу. Если нет — его ставят в очередь.

Нужно ли платить за проживание

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области пояснили, что люди, находящиеся на полном государственном содержании, продолжают получать часть своей пенсии. Обычно это 25% от назначенной суммы.

Если пенсия превышает стоимость содержания в учреждении, пенсионеру выплачивают разницу. При этом сумма выплат не может быть меньше 25% пенсии.

Пенсия за особые заслуги перед Украиной выплачивается в полном объеме даже при проживании в государственном гериатрическом учреждении.

Если у пенсионера есть нетрудоспособные иждивенцы, 25 % пенсии он получает сам, а остальную часть, но не более 50 % от назначенной пенсии, выплачивают членам его семьи.

Для детей-сирот, находящихся на полном государственном иждивении, пенсия в связи с потерей кормильца сохраняется в полном объеме. Остальные дети, находящиеся на государственном содержании, получают 50% такой пенсии, и эти средства перечисляются на их личные банковские счета.

Ранее Новини.LIVE писали, что если человек получал зарплату "в конверте", при оформлении пенсии могут возникнуть проблемы. Но даже в такой ситуации можно рассчитывать на пенсию или государственную помощь.

Также Новини.LIVE сообщали, что если для пенсии не хватает страхового стажа, можно обратиться за государственной социальной помощью. Её размер определяется в зависимости от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность.

пенсии пенсионеры дом престарелых
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации