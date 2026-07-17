Место в государственном доме престарелых: какой процент пенсии придется отдавать учреждению

Сколько стоит проживание в государственном доме престарелых. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионеры и граждане с инвалидностью могут оформить проживание в государственных домах престарелых. Там им предоставляют жилье, уход, медицинское сопровождение и помощь в повседневной жизни. Однако пребывание в таких учреждениях существенно влияет на размер пенсии.

О том, кто может поселиться в государственных домах престарелых и сколько это будет стоить в 2026 году, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на профильное издание "НаПенсии".

Кто может поселиться в доме престарелых и что для этого нужно

Сначала нужно обратиться в Управление труда и социальной защиты населения. Там объяснят, какие документы необходимо собрать. Подать заявление на проживание могут:

люди с инвалидностью I или II группы;

люди, достигшие пенсионного возраста;

граждане, которые в связи с состоянием здоровья нуждаются в постоянном уходе и посторонней помощи.

После этого заявитель проходит медицинское обследование. Семейный врач или терапевт оценивает состояние здоровья, проверяет информацию о прививках и, при необходимости, направляет на дополнительные обследования.

Также необходимо получить справку об отсутствии инфекционных заболеваний и пройти осмотр у психиатра. Именно он определяет, какое учреждение больше всего подходит человеку — гериатрический пансионат или психоневрологический интернат.

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После сбора всех документов их передают в Управление труда и социальной защиты населения. Окончательное решение принимает специальная комиссия. Если есть свободные места, человека могут поселить сразу. Если нет — его ставят в очередь.

Нужно ли платить за проживание

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области пояснили, что люди, находящиеся на полном государственном содержании, продолжают получать часть своей пенсии. Обычно это 25% от назначенной суммы.

Если пенсия превышает стоимость содержания в учреждении, пенсионеру выплачивают разницу. При этом сумма выплат не может быть меньше 25% пенсии.

Пенсия за особые заслуги перед Украиной выплачивается в полном объеме даже при проживании в государственном гериатрическом учреждении.

Если у пенсионера есть нетрудоспособные иждивенцы, 25 % пенсии он получает сам, а остальную часть, но не более 50 % от назначенной пенсии, выплачивают членам его семьи.

Для детей-сирот, находящихся на полном государственном иждивении, пенсия в связи с потерей кормильца сохраняется в полном объеме. Остальные дети, находящиеся на государственном содержании, получают 50% такой пенсии, и эти средства перечисляются на их личные банковские счета.

Ранее Новини.LIVE писали, что если человек получал зарплату "в конверте", при оформлении пенсии могут возникнуть проблемы. Но даже в такой ситуации можно рассчитывать на пенсию или государственную помощь.

Также Новини.LIVE сообщали, что если для пенсии не хватает страхового стажа, можно обратиться за государственной социальной помощью. Её размер определяется в зависимости от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность.