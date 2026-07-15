Пенсия в Чехии: в каком возрасте назначают и какую сумму можно получать в 2026 году

Размер пенсионных выплат в Чехии. Фото: Pixabay. Коллаж: Новини.LIVE

В Чехии, как и в Украине, выйти на пенсию можно не только по достижении определенного возраста. Чтобы получать государственные выплаты, необходимо также иметь достаточный страховой стаж. К тому же в стране продолжается пенсионная реформа, в результате которой возраст выхода на заслуженный отдых постепенно повышается.

О том, какие пенсии получают пожилые люди в Чехии и чем местные выплаты отличаются от украинских, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Чешское управление социального обеспечения.

Как пенсионный возраст в Чехии зависит от года рождения

В отличие от Украины, в Чехии нет единого пенсионного возраста для всех. Он определяется годом рождения. Для старших поколений раньше также учитывали пол и количество детей, которых воспитала женщина. Сейчас действуют следующие правила:

мужчины, родившиеся до 1936 года, могли выходить на пенсию в 60 лет;

женщины этого поколения — в возрасте от 53 до 57 лет, в зависимости от количества детей;

для людей, родившихся с 1936 по 1973 год, пенсионный возраст постепенно повышали — с 60 лет и 2 месяцев до 65 лет и 8 месяцев;

для тех, кто родился в 1974–1988 годах, пенсионный возраст определяется по специальной формуле, но он не может быть меньше 65 лет;

граждане, родившиеся после 1988 года, смогут оформить пенсию только по достижении 67 лет.

Такое постепенное повышение является частью реформы, призванной поддержать пенсионную систему в условиях старения населения.

Какой стаж необходимо иметь, чтобы получать пенсию в Чехии

Одного достижения пенсионного возраста в Чехии недостаточно. Для получения государственной пенсии необходимо иметь не менее 35 лет официального страхового стажа. Еще до 2010 года требования были значительно ниже — тогда хватало 25 лет стажа.

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Если человек не накопил необходимый период страхования, пенсию по возрасту ему не назначат. В таком случае можно рассчитывать только на социальную помощь, если для этого есть основания.

Какие пенсии будут выплачиваться в Чехии в 2026 году

В 2026 году минимальная пенсия в Чехии составляет 9 800 чешских крон — это чуть больше 20 тысяч гривен. Однако такую сумму получают только те, кто имеет полный страховой стаж.

Если стаж меньше, размер пенсии также будет меньше, ведь выплаты рассчитываются пропорционально. Средняя пенсия по возрасту с начала 2026 года составляет 21 839 чешских крон — более 46 тысяч гривен.

Чем чешская пенсионная система отличается от украинской

В Украине для большинства граждан пенсионный возраст одинаков, тогда как в Чехии он зависит от года рождения и постепенно увеличивается.

Еще одно важное отличие — требования к страховому стажу. В Чехии для получения полной пенсии требуется не менее 35 лет официальной работы с уплатой взносов.

Отличаются и сами выплаты. Если минимальная пенсия в Украине составляет 2 595 гривен, то в Чехии она почти в восемь раз больше. Средняя украинская пенсия — 7 236 гривен, что примерно в шесть раз меньше, чем в Чехии.

Именно благодаря постепенным реформам, высоким социальным стандартам и значительным выплатам пенсионная система Чехии считается одной из самых стабильных в Центральной Европе.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе часть украинских пенсионеров получит дополнительные выплаты. Размер помощи зависит от категории получателя и колеблется от 450 до 3 100 гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, что у тех, кто работал неофициально или получал зарплату в конверте, могут возникнуть проблемы с оформлением пенсии. Однако в отдельных случаях они все равно имеют право на выплаты или иную государственную поддержку.