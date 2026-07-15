Пенсія в Чехії: в якому віці призначають та яку суму можна отримувати у 2026 році

Розмір пенсійних виплат в Чехії. Фото: Pixabay. Колаж: Новини.LIVE

У Чехії, як і в Україні, вийти на пенсію можна не лише після досягнення певного віку. Щоб отримувати державні виплати, потрібно також мати достатній страховий стаж. До того ж країна продовжує пенсійну реформу, через яку вік виходу на заслужений відпочинок поступово зростає.

Про те, які пенсії отримують люди похилого віку у Чехії та як тутешні виплати відрізняються від українських, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Чеське управління соціального забезпечення.

Як пенсійний вік у Чехії залежить від року народження

На відміну від України, у Чехії немає єдиного пенсійного віку для всіх. Він визначається роком народження. Для старших поколінь раніше також враховували стать і кількість дітей, яких виховала жінка. Зараз діють такі правила:

чоловіки, народжені до 1936 року, могли виходити на пенсію у 60 років;

жінки цього покоління — у віці від 53 до 57 років, залежно від кількості дітей;

для людей, народжених із 1936 по 1973 рік, пенсійний вік поступово підвищували — від 60 років і 2 місяців до 65 років і 8 місяців;

для тих, хто народився у 1974–1988 роках, пенсійний вік визначають за спеціальною формулою, але він не може бути меншим за 65 років;

громадяни, народжені після 1988 року, зможуть оформити пенсію лише після досягнення 67 років.

Таке поступове підвищення є частиною реформи, яка має підтримати пенсійну систему в умовах старіння населення.

Який стаж потрібно мати, щоб отримувати пенсію в Чехії

Досягти пенсійного віку в Чехії недостатньо. Для отримання державної пенсії потрібно мати щонайменше 35 років офіційного страхового стажу. Ще до 2010 року вимоги були значно нижчими — тоді вистачало 25 років стажу.

Читайте також:

Якщо людина не накопичила необхідний період страхування, пенсію за віком їй не призначать. У такому випадку можна розраховувати лише на соціальну допомогу, якщо для цього є підстави.

Які пенсії отримують у Чехії у 2026 році

У 2026 році мінімальна пенсія в Чехії становить 9 800 чеських крон — це трохи більше ніж 20 тисяч гривень. Однак таку суму отримують лише ті, хто має повний страховий стаж.

Якщо стаж менший, розмір пенсії також буде меншим, адже виплати розраховують пропорційно. Середня пенсія за віком з початку 2026 року становить 21 839 чеських крон — понад 46 тисяч гривень.

Чим чеська пенсійна система відрізняється від української

В Україні для більшості громадян пенсійний вік однаковий, тоді як у Чехії він залежить від року народження і поступово збільшується.

Ще одна важлива відмінність — вимоги до страхового стажу. У Чехії для повної пенсії потрібно щонайменше 35 років офіційної роботи зі сплатою внесків.

Відрізняються і самі виплати. Якщо мінімальна пенсія в Україні становить 2 595 гривень, то в Чехії вона майже у вісім разів більша. Середня українська пенсія — 7 236 гривень, що приблизно у шість разів менше, ніж у Чехії.

Саме завдяки поступовим реформам, високим соціальним стандартам і значним виплатам пенсійна система Чехії вважається однією з найстабільніших у Центральній Європі.

Раніше Новини.LIVE писали, що у серпні частина українських пенсіонерів отримає додаткові виплати. Розмір допомоги залежить від категорії одержувача і коливається від 450 до 3 100 гривень.

Також Новини.LIVE писали, що у тих, хто працював неофіційно або отримував зарплату в конверті, можуть виникнути проблеми з оформленням пенсії. Проте в окремих випадках вони все одно мають право на виплати або іншу державну підтримку.