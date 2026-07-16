Соцдопомога для пенсіонерів у 2026 році: хто має право на виплати та який їх розмір

Соцвиплати для пенсіонерів у 2026 році. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Не всі громадяни пенсійного віку можуть оформити пенсію. Якщо людині не вистачає необхідного страхового стажу, він має право звернутися по державну соціальну допомогу. Сума виплат залежить від розміру прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність.

Про те, кому призначають такі виплати, від чого залежить їхній розмір і як оформити допомогу, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто має право на соцвиплати у 2026 році

У 2026 році державну соціальну допомогу можуть отримувати:

люди з інвалідністю I, II або III групи;

люди, яким виповнилося 65 років, але вони не мають достатньо страхового стажу для призначення пенсії;

діти, які втратили годувальника, якщо померла людина не мала необхідного страхового стажу для оформлення пенсії.

У більшості випадків допомога призначається малозабезпеченим громадянам. Це означає, що середній дохід сім’ї за останні шість місяців має бути не більшим за встановлений прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Однак ця умова не стосується людей з інвалідністю I групи та дітей померлого годувальника — для них дохід сім’ї не впливає на право отримати виплати.

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Який розмір допомоги у 2026 році

Сума виплат залежить від категорії отримувача та рахується у відсотка від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність (у 2026 році — це 2 595 грн). Наразі встановлені такі розміри:

150% — на трьох і більше дітей померлого годувальника (3 892,50 грн);

120% — на двох дітей померлого годувальника (3 114 грн);

100% — на одну дитину померлого годувальника, людям з інвалідністю I групи та жінкам, яким надано звання "Мати-героїня" (2 595 грн);

80% — людям з інвалідністю II групи (2 076 грн);

60% — людям з інвалідністю III групи (1 557 грн);

50% — священнослужителям (1 297,50 грн);

30% — людям, які досягли віку 65 років (778,50 грн).

Якщо призначена сума буде меншою за прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, Пенсійний фонд щомісяця доплачуватиме різницю до необхідного рівня.

Скільки часу можна отримувати допомогу

Тривалість виплат залежить від причини їх призначення:

людям віком від 65 років без права на пенсію допомога виплачується без обмеження строку;

людям з інвалідністю — поки діє встановлена група інвалідності;

дітям, які втратили годувальника, — до 18 років, а під час навчання — до завершення освіти, але не довше ніж до 23 років.

Якщо змінюється група інвалідності або зростає прожитковий мінімум, розмір допомоги перерахують автоматично.

Який страховий стаж потрібно мати для пенсії у 2026 році

У 2026 році для виходу на пенсію за віком у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо цього стажу недостатньо, пенсію можна буде оформити пізніше:

у 63 роки — за наявності не менше 23 років страхового стажу;

у 65 років — якщо є щонайменше 15 років стажу.

Вимоги до страхового стажу надалі будуть поступово зростати. Протягом найближчих років необхідна кількість років стажу для виходу на пенсію у 60 і 63 роки збільшуватиметься на один рік щороку.

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