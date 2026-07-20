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Головна Економіка Пенсії для людей з інвалідністю: які суми гарантує держава для І, ІІ та ІІІ групи у серпні

Пенсії для людей з інвалідністю: які суми гарантує держава для І, ІІ та ІІІ групи у серпні

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 19:15
Мінімальні виплати для людей з інвалідністю: сума для кожної групи та хто отримає додаткові гроші у серпні
Мінімальні пенсії для людей з інвалідністю у серпні. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У серпні 2026 року українці з інвалідністю продовжать отримувати пенсії та інші державні виплати у вже проіндексованих розмірах. Сума залежатиме від групи інвалідності, страхового стажу, а також від того, чи є людина військовослужбовцем, ветераном або постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС.

Про те, на які мінімальні виплати можуть розраховувати люди з інвалідністю в Україні та хто отримає додаткові гроші у серпні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як визначають розмір пенсії по інвалідності в Україні

Пенсію по інвалідності розраховують як відсоток від пенсії за віком:

  • І група — 100%;
  • ІІ група — 90%;
  • ІІІ група — 50%.

Під час розрахунку враховують не лише вже набутий страховий стаж, а й період від встановлення інвалідності до досягнення людиною 60 років.

Варто також зазначити, що пенсія по інвалідності не може бути меншою за прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 гривень. 

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Для людей з інвалідністю І групи діють окремі правила — мінімальна пенсія становить 3 725 гривень незалежно від віку та страхового стажу.

Які виплати отримують військові з інвалідністю у серпні

За даними Пенсійного фонду України, після березневої індексації мінімальні пенсії для військовослужбовців з інвалідністю становлять:

  • Для військових строкової служби:
  1. І група — 8 116,59 грн.
  2. ІІ група — 7 446,26 грн.
  3. ІІІ група — 7 100,60 грн.
  • Для інших категорій військових пенсіонерів:
  1. І група — 7 438,19 грн.
  2. ІІ група — 7 100,60 грн.
  3. ІІІ група — 6 761,40 грн.

Для військових і ветеранів, які отримали інвалідність через бойові дії, держава гарантує такі мінімальні виплати:

  • І група — 18 885 грн;
  • ІІ група — 15 494 грн;
  • ІІІ група — 10 625 грн.

У ці суми вже входять усі надбавки, доплати та результати індексації. Учасники бойових дій і постраждалі під час Революції Гідності отримують мінімальні виплати у розмірі 6 197 гривень.

У серпні окремі категорії українців також отримають щорічну грошову допомогу до Дня Незалежності. Для людей з інвалідністю внаслідок війни передбачені такі виплати:

  • І група — 3 100 грн;
  • ІІ група — 2 900 грн;
  • ІІІ група — 2 700 грн.

Пенсії по інвалідності для постраждалих від аварії на ЧАЕС у серпні

Для людей, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, мінімальні виплати у серпні залишаються такими:

  • І група — 11 048,25 грн;
  • ІІ група — 8 838,60 грн;
  • ІІІ група — 6 813,09 грн;
  • діти з інвалідністю — 6 813,09 грн.

В Головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області пояснили, що для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, яким встановлено інвалідність, гарантують вищі мінімальні пенсії. У серпні 2026 року вони не можуть бути нижчими за:

  • І група — 20 653,55 грн;
  • ІІ група — 16 522,84 грн;
  • ІІІ група — 12 392,13 грн.

Ці суми розраховані у відсотках від середньої заробітної плати за 2025 рік, яка становила 20 653,55 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, що у серпні пенсії для людей з III групою інвалідності не зміняться. Жодних індексацій чи автоматичного підвищення цього місяця не заплановано, тому виплати залишаться на попередньому рівні.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році українці, які мають право на разову допомогу до Дня Незалежності, отримають від 450 до 3 100 гривень. Гроші виплатять ветеранам, людям з інвалідністю внаслідок війни, сім'ям загиблих Захисників і Захисниць України, постраждалим від нацистських переслідувань та іншим пільговим категоріям населення.

виплати інвалідність мінімальна пенсія
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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