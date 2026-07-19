Пенсії для людей з ІІІ групою інвалідності: що буде з виплатами з 1 серпня

Що буде з виплатами для людей з ІІІ групою інвалідності у серпні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Пенсія для українців з III групою інвалідності залежить від розміру пенсії за віком, страхового стажу та того, чи працює людина. Тож багатьом громадянам цікаво, чи чекати будь-яких змін у виплатах з 1 серпня.

Про те, що буде з виплатами людей з ІІІ групою інвалідності з 1 серпня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Чи зміняться виплати людей з ІІІ групою інвалідності у серпні

У серпні пенсії для людей з III групою інвалідності не зростуть. Жодного автоматичного перерахунку або підвищення цього місяця не передбачено. Тож Пенсійний фонд виплачуватиме ті самі суми, що й раніше.

Пенсія по інвалідності визначається як частина пенсії за віком. Для кожної групи встановлено свій розмір:

III група — 50% від пенсії за віком;

II група — 90% пенсії за віком;

I група — 100% пенсії за віком.

Під час розрахунку пенсії враховують не лише роки, які людина офіційно відпрацювала. До страхового стажу також додають період від дня встановлення інвалідності до моменту, коли людині виповниться 60 років. Це допомагає збільшити загальний стаж, який беруть до уваги при призначенні виплат.

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Який стаж потрібен для призначення пенсії по інвалідності

Щоб оформити пенсію по інвалідності, потрібно мати певний страховий стаж. Його тривалість залежить від того, у якому віці людині встановили інвалідність. Мінімальна вимога може становити від 1 до 15 років офіційного стажу.

Мінімальний розмір виплат для людей з ІІІ групою інвалідності у серпні 2026 року

За законом пенсія по інвалідності не може бути меншою за прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. У 2026 році ця гарантована сума становить 2 595 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році українці, які мають право на разову виплату до Дня Незалежності, отримають від 450 до 3 100 гривень. Сума залежить від пільгового статусу людини. Більшість отримає кошти автоматично, а тим, кому виплату не призначать, потрібно буде звернутися із заявою до Пенсійного фонду.

Також Новини.LIVE розповідали, що не всі люди старшого віку можуть оформити пенсію. Якщо не вистачає страхового стажу, можна подати документи на державну соціальну допомогу. Її розмір визначають у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.