Пенсии для людей с III группой инвалидности: что будет с выплатами с 1 августа

Что будет с выплатами людям с III группой инвалидности в августе. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсия для украинцев с III группой инвалидности зависит от размера пенсии по возрасту, страхового стажа и того, работает ли человек. Поэтому многим гражданам интересно, стоит ли ожидать каких-либо изменений в выплатах с 1 августа.

О том, что будет с выплатами людям с III группой инвалидности с 1 августа, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Изменятся ли выплаты людям с III группой инвалидности в августе

В августе пенсии для людей с III группой инвалидности не вырастут. Никакого автоматического перерасчета или повышения в этом месяце не предусмотрено. Поэтому Пенсионный фонд будет выплачивать те же суммы, что и раньше.

Пенсия по инвалидности определяется как часть пенсии по возрасту. Для каждой группы установлен свой размер:

III группа — 50% от пенсии по возрасту;

II группа — 90% пенсии по возрасту;

I группа — 100% пенсии по возрасту.

При расчете пенсии учитываются не только годы, которые человек официально отработал. К страховому стажу также добавляется период со дня установления инвалидности до момента, когда человеку исполнится 60 лет. Это помогает увеличить общий стаж, который учитывается при назначении выплат.

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Какой стаж необходим для назначения пенсии по инвалидности

Чтобы оформить пенсию по инвалидности, необходимо иметь определенный страховой стаж. Его продолжительность зависит от того, в каком возрасте человеку была установлена инвалидность. Минимальное требование может составлять от 1 до 15 лет официального стажа.

Минимальный размер выплат для людей с III группой инвалидности в августе 2026 года

По закону пенсия по инвалидности не может быть меньше прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2026 году эта гарантированная сумма составляет 2 595 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году украинцы, имеющие право на разовую выплату ко Дню Независимости, получат от 450 до 3 100 гривен. Сумма зависит от льготного статуса человека. Большинство получит средства автоматически, а тем, кому выплату не назначат, нужно будет обратиться с заявлением в Пенсионный фонд.

Также Новини.LIVE сообщали, что не все пожилые люди могут оформить пенсию. Если не хватает страхового стажа, можно подать документы на государственную социальную помощь. Её размер определяется в процентах от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.