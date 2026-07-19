Мінімальна пенсія зросла на 3,9 тис. грн: хто отримає підвищені виплати у серпні

Підвищені мінімальні пенсії у серпні 2026 року. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році частина українців отримує більші пенсійні виплати через втрату годувальника. Йдеться про родини військовослужбовців, які загинули або вважаються зниклими безвісти. Для них держава запровадила нові мінімальні гарантії.

Про те, кому держава гарантує понад 10 тис. грн пенсії у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто отримає не менше 10 020 гривень у серпні 2026 року

Сім'ям, у яких пенсію через втрату годувальника отримують двоє чи більше членів родини, тепер гарантовано щонайменше 10 020 гривень на місяць. Це правило також поширюється на сім'ї, де є двоє або більше дітей загиблих захисників.

Порівняно з попереднім мінімальним розміром виплати сума збільшилася на 3 920 гривень. Однак ця норма не стосується непрацездатних батьків, а також дружини чи чоловіка.

Кому гарантують не менше 12 810 гривень пенсії у серпні

Ще вищу мінімальну виплату встановили для непрацездатних членів сімей загиблих або зниклих безвісти військових. Вони можуть розраховувати щонайменше на 12 810 гривень. Таку виплату можуть отримувати:

Читайте також:

дружина або чоловік;

мати або батько загиблого військовослужбовця;

діти, які замість пенсії отримують державну соціальну допомогу.

Після оновлення державних гарантій ця сума стала більшою на 5 100 гривень.

Як оформити пенсію зв'язку з втратою годувальника

Тим, кому пенсію у зв'язку з втратою годувальника вже призначили раніше, нічого робити не потрібно. Пенсійний фонд перерахує виплати автоматично.

Якщо ж людина оформлює таку допомогу вперше, необхідно звернутися до уповноваженого підрозділу відомства, де проходив службу загиблий або зниклий безвісти військовий, або подати документи безпосередньо до Пенсійного фонду України. Разом із заявою потрібно надати:

документ, що посвідчує особу;

свідоцтво про смерть військовослужбовця;

документи, які підтверджують родинні зв'язки;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

за потреби — інші документи залежно від конкретної ситуації.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається, якщо військовослужбовець загинув під час проходження служби або помер через поранення, контузію, каліцтво чи хворобу, отримані під час виконання службових обов'язків.

Раніше Новини.LIVE писали, що люди похилого віку та особи з інвалідністю можуть переїхати до державних пансіонатів, де їм надають житло, догляд, медичну допомогу та іншу підтримку. Але варто знати, що проживання в такому закладі може вплинути на суму пенсії.

Також Новини.LIVE розповідали, що студенти, які отримують пенсію через втрату годувальника, часто бояться офіційно влаштовуватися на роботу, щоб не втратити виплати. Насправді це не є причиною для скасування такої пенсії, навіть якщо це сезонний літній підробіток.