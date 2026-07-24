Преимущества пенсионного удостоверения: какие скидки и льготы можно получить по документу в августе

Что дает пенсионное удостоверение в Украине. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Пенсионное удостоверение — это документ, подтверждающий право человека на ряд льгот и государственных гарантий. В августе 2026 года украинские пенсионеры смогут воспользоваться бесплатным проездом, оформить скидку на автогражданку, получить лекарства по государственной программе и другие преимущества.

О том, какие скидки и льготы смогут получить украинцы с пенсионным удостоверением в августе 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Бесплатный проезд для пенсионеров в августе

Пенсионеры по возрасту могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Это касается автобусов, троллейбусов и трамваев. Также льгота распространяется на пригородные электрички и отдельные автобусные маршруты пригородного сообщения.

Однако бесплатный проезд не действует в метро, маршрутках, такси и поездах дальнего следования.

Льготы при уплате земельного налога для пенсионеров

Пенсионеры могут быть освобождены от уплаты земельного налога, если площадь участка не превышает установленные законом нормы:

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до 0,10 га — в городах;

до 0,15 га — в поселках;

до 0,25 га — в селах.

Также налог не нужно уплачивать за земельные участки:

до 0,10 га — для дачного строительства;

до 0,01 га — для индивидуального гаража;

до 0,12 га — для ведения садоводства.

Кто из пенсионеров может не платить за коммунальные услуги в августе

Для отдельных категорий пенсионеров предусмотрена 100-процентная компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о людях, которые до выхода на пенсию работали по определенным профессиям, после завершения работы остались жить в сельской местности и соответствуют требованиям законодательства.

Такую льготу могут получить бывшие педагоги, медицинские работники, сотрудники библиотек и музеев, а также специалисты в сфере защиты растений.

Какие дополнительные льготы могут получить пенсионеры в августе

Пенсионеры могут воспользоваться государственной программой "Доступные лекарства". По электронному рецепту от семейного врача можно получить отдельные препараты бесплатно или с частичной доплатой.

В перечень входят препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы и других хронических заболеваний.

При необходимости пенсионеры могут обратиться в систему бесплатной юридической помощи. Там можно получить юридическую консультацию, помощь в оформлении заявлений, жалоб и других документов, а также разъяснения по вопросам защиты своих прав.

Кроме того, пенсионеры, работающие в качестве физических лиц-предпринимателей, не обязаны уплачивать единый социальный взнос за себя.

Водители пенсионного возраста могут оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности со скидкой 50%. Но есть условие: объем двигателя автомобиля не должен превышать 2 500 кубических сантиметров.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что семьи, в которых пенсию в связи с потерей кормильца получают два или более человека, теперь гарантированно будут получать не менее 10 020 гривен в месяц. Это также касается семей, в которых есть двое или более детей погибших военнослужащих.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Украине размер пенсии зависит не только от стажа и зарплаты. Для отдельных категорий людей предусмотрены дополнительные доплаты от государства — от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен ежемесячно.